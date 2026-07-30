Esta es la manera correcta de evitar que las chinches invadan tu hogar en este verano

Esta es la temporada donde las chinches comienzan a estar más activas ya que las altas temperaturas aceleran su ciclo de reproducción. Si bien estos insectos no causan enfermedades pues sus picaduras causan irritación y comezón.

Ante esta situación es que te vamos a contar algunos consejos que te servirán para poder eliminar a las chinches de tu casa. La limpieza frecuente es el principal factor para alejarlas.

¿Cómo eliminar las chinches de tu casa?

El principal consejo es revisar frecuentemente los colchones, bases de cama, cabeceras y muebles cercanos. Las chinches se esconden en costuras, grietas y espacios reducidos. También debes aspirar colchones, alfombras, tapetes, sofás y rincones. En cuanto a la bolsa de la aspiradora debes limpiarla fuera de la vivienda para que ningún ejemplar quede dentro del hogar.

Por otro lado, debes lavar la ropa de cama, cobijas y fundas con agua caliente si el material te lo permite. Las altas temperaturas ayudan a eliminar las chinches y huevos que puedan estar en las telas.

Elimina las chinches fácilmente.|Canva

Si vas a hospedarte en algún lugar pues revisa bien los colchones y cabeceras. Es preferible mantener las maletas alejadas de la cama y revisar el equipaje antes de regresar a casa para evitar transportar accidentalmente estos insectos.

Otro consejo a tener en cuenta es que si vas a llevar a tu hogar muebles usados es importante que los inspecciones cuidadosamente para evitar llevar chinches a tu casa. Por último, sella grietas en paredes, marcos de puertas, zoclos y muebles limita los espacios disponibles para que estos insectos permanezcan ocultos.

En el caso de que las medidas mencionadas no funcionen y notes picaduras, manchas oscuras en el colchón o ves las chinches vivas, tienes que tomar otras medidas. Evita mover muebles infestados hacia otras habitaciones puede impedir que el problema se extienda, mientras que la intervención de un servicio profesional de control de plagas suele ser la solución más efectiva para eliminar una infestación.