7 consejos arquitectónicos para aprovechar la luz natural en el próximo invierno

Si bien estamos en pleno verano pues puedes ir ajustando algunas cuestiones del hogar para pasar el invierno de la mejor manera. Cuando las temperaturas cambian hay menos horas de luz, pero el sol tiene una trayectoria más baja por lo que puedes aprovechar que los rayos ingresan más profundamente.

Para aprovechar la luz natural pues es importante la distribución de los elementos. De esta manera es que se reduce la necesidad de encender luces o calefacción durante el día.

¿Cómo aprovechar la luz natural en invierno?

Evita que los muebles bloqueen el ingreso de luz

No coloques muebles altos, bibliotecas o respaldos de gran volumen en las ventanas. Para que la luz natural ingrese procura colocar muebles bajos o con patas elevadas y mantener despejado el recorrido de la luz.

Elige colores claros, pero cálidos

En las paredes o cielorrasos debes utilizar colores marfil, crema, arena o beige suave para que reflejen gran parte de la luz disponible y generan una sensación más acogedora que el blanco puro, especialmente durante los días grises del invierno.

Paredes con textura.|(Pinterest)

Usa espejos para multiplicar la claridad

A la hora de ganar luminosidad pues los espejos son grandes aliados. Puedes ubicarlos cerca de una ventana para reflejar la luz hacia los sectores más oscuros y generar mayor sensación de amplitud.

Elige cortinas que dejen pasar el sol

En el día deberías usar materiales como lino o algodón en tonos claros. Estos tejidos filtran la luz, reducen el deslumbramiento y mantienen la conexión visual con el exterior. Por la noche pueden complementarse con una segunda capa más gruesa para mejorar el aislamiento térmico.

Cortinas para decoración.|(ESPECIAL/Pinterest)

Incorpora cerramientos que no resten luz

Aquí puedes incorporar a la hora de dividir ambientes puertas translúcidas o los cerramientos de vidrio acanalado que permiten separar espacios sin impedir el paso de la claridad.

Piensa la iluminación artificial como un complemento

Los especialistas recomiendan combinar luz general indirecta con veladores, lámparas de pie y puntos de apoyo para distintas actividades. Así se logra una atmósfera más cálida y confortable.

Si estás construyendo o remodelando, aprovecha el recorrido del sol

Por último, si vas a construir o remodelar pues debes tener en cuenta la orientación de la vivienda, el tamaño y la ubicación de las aberturas, la profundidad de los ambientes y la incorporación de elementos como aleros o parasoles permiten aprovechar el ingreso del sol en invierno y, al mismo tiempo, controlar la radiación durante el verano.