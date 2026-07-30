¿Persiana de aluminio o PVC?; esta es la que mejor protege del calor

Las persianas son las mejores aliadas a la hora de poder proteger el hogar del calor, pero en estas circunstancias surge la duda sobre si es mejor elegir una de aluminio o de PVC.

Ante esta situación es importante poder tener en cuenta el diseño de las alamas, el aislamiento del cajón y la calidad de la instalación. Estas son las principales diferencias a la hora de brindar protección.

¿Cuál es la mejor persiana para el calor?

Las persianas de aluminio suelen incorporar lamas de doble pared con espuma aislante, pero si el cajón está mal protegido se puede reducir la eficacia de cualquier modelo.

Entre una persiana de aluminio y una de PVC debes tener en cuenta que esta última transmite menos calor y tiene la ventaja de funcionar como aislante. También tenemos que mencionar que su funcionamiento está condicionado por la construcción de las lamas, el aislamiento interior, el cajón, el ajuste de las guías y la calidad de la instalación.

Cabe destacar que una persiana de PVC no es automáticamente mejor que una de aluminio ya que estas también suelen incorporar espuma aislante para reducir la transferencia térmica. Para saber qué opción protege mejor del calor conviene comparar las prestaciones declaradas del producto completo y no fijarse solo en el material.

El PVC protege del calor.|Canva

La diferencia más grande de estos materiales es la facilidad con la que transmite el calor. Por un lado, el aluminio es un buen conductor térmico y puede favorecer ganancias de calor no deseadas, mientras que los perfiles de PVC sin plastificar, conocidos como uPVC, presentan un comportamiento aislante más próximo al de la madera.

Es decir que lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente.

