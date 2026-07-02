Adiós a la lengua de suegra tradicional: esta es la tendencia para espacios chicos

La Sansevieria o también conocida como lengua de suegra, es una planta muy popular para tener en el interior de los hogares. Sin embargo, para los espacios pequeños, esta especie tradicional está siendo reemplazada por una alternativa que se adapta a los espacios chicos.

Estamos hablando de la lengua de suegra enana que ha ganado popularidad en la actualidad ya que se adapta bien a los departamentos pequeños. Es un gran elemento decorativo y funcional.

¿Cuál es la ventaja de la lengua de suegra enana?

La lengua de suegra enana tiene varias ventajas iguales a la planta tradicional, pero tiene otros beneficios interesantes que son;

Ocupa menos espacio: debido a su tamaño pequeño es que pueden ser colocadas en escritorios, estantes, en el baño, o cualquier sitio que desees ya que no recarga el ambiente.

Ideal para decoración minimalista: se adapta mejor a estilos como el minimalismo o la decoración nórdica.

Más versátil: tienen la capacidad de integrarse a los diversos ambientes sin dominar visualmente el espacio.

Misma resistencia: al igual que la lengua de suegra tradicional, es muy resistente por lo que es ideal para quienes no cuentan con experiencia en jardinería.

Ten en cuenta que ambas plantas pertenecen al mismo género, pero la principal diferencia es el tamaño. La lengua de suegra enana es utilizada para detalles ornamentales y las tradicional ocupa espacios más amplios o incluso en los exteriores.

En cuanto a los cuidados de la lengua de suegra enana, ten en cuenta lo siguiente:

Riego: la lengua de suegra tiene la capacidad de almacenar humedad en sus hojas y no necesitar que la riegues frecuentemente. En verano, alcanza con regarla cada 10 a 15 días; en invierno, cada 20 a 30 días es suficiente.

Maceta y sustrato a usar: es importante una maceta con buen drenaje para que el agua no se acumule por lo que se recomienda utilizar de barro o cerámica. Por otro lado, no dejes platos con agua estancada debajo de la maceta. El sustrato debe ser liviano y con buen drenaje. Una mezcla para cactus o suculentas es la mejor opción, ya que ayuda a evitar el exceso de humedad.

Temperatura y ambiente recomendados: esta especie se adapta a las temperaturas interiores normales y prefiere los ambientes templados. Ten en cuenta que no tolera heladas intensas ni cambios bruscos de temperatura.