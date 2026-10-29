Cómo usar el eyeliner nude para agrandar la mirada y rejuvenecer después de los 50

El eyeliner nude es un aliado para agrandar visualmente los ojos y conseguir una mirada más fresca después de los 50 años. El truco consiste en aplicar un lápiz beige claro en la línea de agua inferior, es decir, en el borde interno del párpado, para reducir visualmente el contraste con la superficie del ojo y crear una apariencia más abierta.

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A diferencia del delineador negro, que aporta profundidad y definición, el nude busca iluminar sin endurecer los rasgos. Este recurso resulta especialmente útil cuando se combina con un maquillaje equilibrado.

¿Cómo aplicar el eyeliner nude para agrandar los ojos después de los 50 años?

Para incorporar el eyeliner nude a tu rutina, sigue estos pasos:



Elige un tono beige natural: busca un color cercano al de la parte interna del párpado, sin que resulte excesivamente blanco. Un beige suave suele integrarse mejor que un lápiz blanco puro.

busca un color cercano al de la parte interna del párpado, sin que resulte excesivamente blanco. Un beige suave suele integrarse mejor que un lápiz blanco puro. Aplica el lápiz en la línea de agua inferior: deslízalo con delicadeza, sin ejercer presión y evitando que el producto entre en el ojo.

deslízalo con delicadeza, sin ejercer presión y evitando que el producto entre en el ojo. Combínalo con sombras neutras: los tonos champán, beige y topo claro aportan luminosidad y ayudan a mantener un acabado equilibrado.

los tonos champán, beige y topo claro aportan luminosidad y ayudan a mantener un acabado equilibrado. Define las pestañas superiores: un delineado marrón fino y una capa de máscara pueden aportar profundidad sin contrarrestar el efecto de apertura.

un delineado marrón fino y una capa de máscara pueden aportar profundidad sin contrarrestar el efecto de apertura. Evita recargar la línea inferior: los trazos oscuros y gruesos debajo del ojo pueden generar un contraste más marcado y hacer que la mirada parezca visualmente más pequeña.

¿Qué precauciones debes tener al usar un delineador nude en los ojos después de los 50?

El acabado también depende de la fórmula y de la sensibilidad ocular. Para conocer mejor las técnicas de aplicación y la elección de productos, conviene consultar a maquilladores profesionales con formación y experiencia.

La maquilladora argentina Mabby Autino, reconocida por su trayectoria profesional y su labor como formadora en Latinoamérica, recomienda seguir estas recomendaciones en pieles maduras de más de 50 años:



Prioriza productos oftalmológicamente probados: especialmente si utilizas lentes de contacto o tienes ojos sensibles.

especialmente si utilizas lentes de contacto o tienes ojos sensibles. Evita compartir el lápiz: los cosméticos de ojos pueden transmitir microorganismos.

los cosméticos de ojos pueden transmitir microorganismos. No lo uses si provoca molestias: suspende la aplicación ante enrojecimiento, picor o lagrimeo persistente.

suspende la aplicación ante enrojecimiento, picor o lagrimeo persistente. Retira el maquillaje con suavidad: utiliza un desmaquillante adecuado para los ojos y evita frotar la zona.

En conclusión: el eyeliner nude puede crear un efecto óptico de mayor amplitud. La combinación de un tono adecuado, sombras luminosas y pestañas definidas permite conseguir una mirada más abierta y descansada después de los 50 años.