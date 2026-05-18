Cómo maquillar las pestañas para que no se bajen

Maquillar las pestañas se convierte en un paso fundamental, ya que logras rizarla, haces que tu mirada tenga mayor impacto en tu aspecto. Sin embargo, en algún momento te ha pasado que al hacerlo se empiezan a bajar, perdiendo toda su apariencia en cuestión de minutos.

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Para que no se baje más, te traemos todo lo que puedes hacer, unos pasos que son fundamentales para que tu maquillaje se vea mejor y permanezca el efecto por más tiempo.

¿Qué hacer para que las pestañas no se bajen?

Para que el efecto rizado al maquillar las pestañas permanezca más y no se bajen, debes considerar algunos pasos, técnicas que te ayudarán a tener un resultado más eficaz. Por lo que deberás hacer los siguientes pasos:

Limpieza: Elimina cualquier residuo de crema o desmaquillante; puedes pasar agua micelar y dejar que se seque. Cepilla: Con un cepillo separa las pestañas. Goma buena: Cambia la almohadilla de tu rizador, ya que usar un viejo puede romper el pelo y dejar un efecto cuadrado. Riza por secciones: Inicia con la raíz, presiona unos segundos. Riza por la mitad y después en las puntas. Elimina el exceso: Limpia la varita en la boquilla de la máscara de pestañas. Fija la raíz: Aplica el producto desde la base haciendo un movimiento en zigzag; haz una ligera presión hacia arriba. Espera un poco: Deja que se seque un poco para colocar la segunda capa.

¿Por qué se me bajan las pestañas con el rimel?

Hay personas que han hecho todos los pasos, hasta que llegan a la aplicación del rímel; justo en ese momento las pestañas empiezan a bajarse. Dicha situación puede deberse a las siguientes situaciones, las cuales puedes evitar:

Fórmulas con mucha agua o aceites pesados hacen que el peso venza el rizo antes de secarse.

El aplicar mucho producto, igualmente perjudica el rizado.

Por eso, al maquillar las pestañas para que no se bajen, opta por un rímel a prueba de agua, además de retirar el exceso del cepillo y aplicar más producto cuando ya se haya secado la primera capa. Intenta todos los consejos para que veas los resultados.