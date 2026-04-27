Bárbara de Regil se equivoca en plena transmisión EN VIVO de Supernova Génesis 2026 y confunde a presentador con John Lennon

La famosa actriz mexicana Bárbara de Regil y quién fue la conductora de Supernova Génesis 2026 se equivocó durante la transmisión en vivo del evento ya que al momento de presentar a Jimmy Lennon Jr. (presentador oficial de Supernova Génesis 2026) dijo "Jhon Lennon", quién fue parte de la icónica banda de rock inglesa "The Beatles".

Berth Oh! y La Cotorrisa han tomado este momento con gran humor. Por su parte Bárbara de Regil ha respondido en vivo con algunas palabras ya que ha expresado de forma pública que "un error no la define" e incluso pidió disculpas al presentador Jimmy Lennon Jr. por dicho error.

¿Quiénes son los conductores de Supernova Génesis 2026?

Los dos conductores del evento fueron Berth Oh! y Bárbara de Regil. Por otro lado, Brianda Deyanara destacó al ser la conductora de la alfombra roja de Supernova Génesis 2026 en donde platicó con todos los y las peleadoras así como invitados. La Cotorrisa y El Zar debutaron como comentaristas mientras que Omar Camacho y Alexis Omman como invitados especiales.

Ganadores de Supernova Génesis 2026

Hasta el momento los ganadores de las peleas han sido los siguientes:

Kim Shantal VS Milica (Milica GANADORA)

Lonche VS Willito (Willito GANADOR)

El Abraham VS Nando (El Abraham GANADOR)



Mejores momentos de Supernova Génesis 2026

Hasta el momento, algunos de los mejores momentos de este evento de box entre influencer han sido los siguientes:



El anuncio de Bárbara de Regil como conductora de Súpernova Genesis 2026

La revelación de Kim Shantal como contrincante de Milica

La presentación musical de Óscar Maydon

Las entrada de lonche con vestuario de faraón

El reto de Milica a Alana Flores en el ring

Dónde seguir Supernova Génesis 2026 en VIVO y GRATIS

Este domingo 26 de abril de 2026 podrás seguir en vivo y completamente gratis todos los detalles de Supernova Génesis 2026 en el Sitio Web de Azteca UNO ya que estamos actualizando minuto a minuto cada detalle de este evento a través de un Live Blog además de que el sitio web cuenta con notas con la información más relevante e importante de lo que sucede.

