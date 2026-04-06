Qué colores pastel favorecen a ojos cafés

Esta primavera de 2026, las sombras de ojos de colores pastel están dominando las tendencias de maquillaje, aunque con una evolución que apunta más hacia lo minimalista, mantienen su escencia alternativa y artística.

Aunque son colores claros, existen algunos tonos que lucen mejor en ojos cafés y te ayudarán a dar luz a tu mirada, ya que crean un contraste interesante que eleva tu look.

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Estos colores pastel favorecen a los ojos cafés

Para los ojos cafés, las sombras en tonos pastel son una gran opción porque crean un contraste luminoso que hace que el iris se vea menos plano y mucho más vibrante. Algunas de las mejores opciones son:

Lavanda y lila

Estos son los más favorecedores porque el morado es el color complementario de los colores amarillos y dorados, que generalmente están presentes en los ojos cafés; esto hace que la mirada resalte inmediatamente.

Las sombras lavanda o lila resaltan los ojos cafés|Pinterest

Baby blue o turquesa claro

Los tonos azules funcionan porque contrastan con los pigmentos del ojo marrón y de la piel cálida. Iluminarán la parte blanca del ojo y harán que el café se vea mucho más profundo.

Las sombras baby blue quedan bien con los ojos de color café|Pinterest

Verde menta

Esta sombra es uno de los colores pastel más compatibles con los ojos café o avellana, ya que suelen resaltar los destellos verdes y ámbar que se encuentran en el iris.

Las sombras verdes resaltan las pieles morenas y los ojos oscuros|Pinterest

Durazno o rosa pastel

Está en tendencia y aportarán frescura y suavidad; son ideales para crear un look natural y para rejuvenecer la mirada y la piel.

Los colores pastel en rosa o durazno favorecen a los ojos cafés|Pinterest

Los expertos maquillistas recomiendan que, antes de aplicar cualquiera de estas sombras, prepares la base, aplicando un primer o un corrector de tono claro en todo el párpado. Esto hará que los colores pastel se vean tal y como son y no se tornen grisáceos sobre la piel.

No olvides aplicar las sombras a toques para conservar los tonos vibrantes en el párpado móvil y posteriormente difuminar en las partes que correspondan. Termina el look con iluminador en el lagrimal y aplicando máscara de pestañas.