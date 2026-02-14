Ni negro intenso ni trazos gruesos: Los ajustes mágicos de maquillaje para abrir tu mirada al instante

Cuando se trata de maquillaje, uno de los objetivos más buscados es lograr una mirada más grande, luminosa y expresiva. Sin embargo, muchas personas con ojos pequeños tienden a recurrir automáticamente al delineador negro y a líneas muy marcadas, sin saber que esos recursos suelen endurecer el rostro y cerrar visualmente el ojo.

En este sentido, la clave no está en cargar de producto, sino en aplicar pequeños ajustes estratégicos que generen profundidad y amplitud. Según especialistas en maquillaje profesional, abrir la mirada no depende tanto de la cantidad de elementos cosméticos, sino del uso correcto del color, las texturas y el grosor de los trazos.

Cambiar algunos hábitos (como el tipo de delineado o el tono de sombras) puede transformar por completo la expresión del rostro en cuestión de minutos, sin necesidad de técnicas complejas. Estos son los trucos a tener en cuenta.

Colores y trazos de maquillaje para agradar ojos pequeños y abrir la mirada

Para agrandar visualmente los ojos, los expertos recomiendan abandonar el negro puro en favor de tonos más suaves. La maquilladora internacional Charlotte Tilbury explica que los colores como marrón, topo, gris, champagne o rosa claro aportan definición sin endurecer la mirada. Estos tonos crean un efecto de profundidad más natural y favorecen especialmente a los ojos pequeños.

Otro truco fundamental es el delineado fino y ascendente. En lugar de trazar una línea gruesa desde el lagrimal, lo ideal es comenzar desde la mitad del ojo hacia afuera, con un trazo delgado que se eleve ligeramente. Según Bobbi Brown, pionera del maquillaje natural, este tipo de delineado "levanta el ojo sin cerrarlo y genera un efecto lifting inmediato".

Además, aplicar sombras claras o satinadas en el lagrimal y en el centro del párpado móvil ayuda a reflejar la luz y dar sensación de mayor tamaño. Completar con máscara de pestañas enfocada en las pestañas superiores externas (sin sobrecargar las inferiores) también contribuye a abrir la mirada.

¿Cuáles son los errores más comunes al maquillar ojos pequeños?

Uno de los fallos más frecuentes es delinear todo el contorno del ojo con negro intenso, tanto arriba como abajo. Este recurso crea un marco oscuro que achica visualmente el ojo. La maquilladora Lisa Eldridge advierte que "cerrar el ojo con líneas oscuras lo hace ver más pequeño y cansado".

Otro error habitual es usar sombras demasiado oscuras en todo el párpado móvil, lo que genera un efecto de hundimiento. También es contraproducente aplicar delineador grueso en el lagrimal o cargar en exceso las pestañas inferiores, ya que esto arrastra la mirada hacia abajo.

Por último, descuidar las cejas es un error clave: unas cejas demasiado bajas, rectas o sin definición restan espacio visual al ojo. Mantenerlas ligeramente arqueadas y limpias, según expertos en visagismo, es fundamental para lograr una mirada más abierta, fresca y armónica.