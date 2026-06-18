La clásica alacena es cosa de abuelas: esta es la nueva tendencia para guardar los trastes en la cocina

La clásica alacena cerrada, que durante décadas fue la opción predilecta para almacenar platos, vasos y utensilios en la cocina, está siendo reemplazada por estantes abiertos y muebles que dejan la vajilla a la vista. Esta tendencia, impulsada por el diseño contemporáneo, busca combinar funcionalidad y estética, convirtiendo los objetos cotidianos en parte de la decoración.

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Diseñadores de interiores y especialistas en organización del hogar destacan que las cocinas actuales priorizan la sensación de amplitud, la luminosidad y la conexión visual entre los distintos elementos del ambiente. En este contexto, los sistemas de almacenamiento abiertos permiten exhibir piezas de cerámica, cristalería y accesorios decorativos.

¿Por qué los estantes abiertos son la nueva tendencia para guardar los trastes en la cocina?

Los estantes abiertos se han convertido en una de las propuestas más recomendadas por expertos en interiorismo debido a su capacidad para modernizar cualquier cocina sin necesidad de realizar grandes reformas. La Asociación Americana de Diseñadores de Interiores (ASID, por sus siglas en inglés) ha señalado que se busca equilibrar practicidad y diseño, integrando soluciones que favorezcan tanto el acceso rápido como el atractivo visual.

Entre las principales ventajas de esta tendencia se destacan:



Mayor sensación de amplitud: al eliminar bloques visuales pesados, la cocina luce más espaciosa y luminosa.

al eliminar bloques visuales pesados, la cocina luce más espaciosa y luminosa. Acceso rápido a los utensilios: platos, tazas y vasos quedan al alcance de la mano, facilitando las tareas diarias.

platos, tazas y vasos quedan al alcance de la mano, facilitando las tareas diarias. Valor decorativo: la vajilla, las piezas artesanales y los recipientes pueden transformarse en elementos decorativos.

la vajilla, las piezas artesanales y los recipientes pueden transformarse en elementos decorativos. Personalización del espacio: permite exhibir objetos que reflejan el estilo y la personalidad de los habitantes.

permite exhibir objetos que reflejan el estilo y la personalidad de los habitantes. Versatilidad estética: funciona en cocinas modernas, rústicas, industriales, escandinavas y mediterráneas.

Los especialistas recomiendan mantener una organización visual armoniosa para evitar que los estantes generen sensación de desorden.

Diseño de interiores: ¿Cómo incorporar estantes visibles en la cocina sin perder funcionalidad?

La clave de esta tendencia del diseño de interiores no consiste únicamente en retirar las puertas de las alacenas, sino en diseñar espacios que combinen almacenamiento eficiente y estética cuidada. Los expertos aconsejan seguir algunas pautas para obtener mejores resultados:



Agrupar la vajilla por categorías: colocar platos, vasos y tazas en sectores definidos ayuda a mantener el orden.

colocar platos, vasos y tazas en sectores definidos ayuda a mantener el orden. Combinar elementos funcionales y decorativos: integrar plantas, libros de cocina o piezas de cerámica aporta dinamismo visual.

integrar plantas, libros de cocina o piezas de cerámica aporta dinamismo visual. Elegir materiales cálidos: los estantes de madera natural continúan siendo los favoritos por su capacidad para generar ambientes acogedores.

los estantes de madera natural continúan siendo los favoritos por su capacidad para generar ambientes acogedores. Mantener una paleta de colores coherente: una vajilla con tonos similares contribuye a crear una imagen más elegante y equilibrada.

una vajilla con tonos similares contribuye a crear una imagen más elegante y equilibrada. Complementar con almacenamiento cerrado: los objetos menos estéticos o de uso ocasional pueden guardarse en cajones y módulos inferiores.

Para los profesionales del sector, la cocina ya no es solo un lugar destinado a preparar alimentos, sino también un espacio de encuentro y expresión personal. Por ello, los estantes abiertos y los muebles que exhiben la vajilla se posicionan como una alternativa moderna que combina diseño, practicidad y estilo en un mismo ambiente.