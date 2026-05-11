Filtran carta que Héctor ‘N’ recibió del esposo de Ginny Hoffman

El caso de Héctor ‘N’ parece no disminuir debido a las acusaciones que su hija le ha hecho en su contra. Recientemente, se ha dado a conocer una carta que el conductor habría recibido del actual esposo de Ginny Hoffman, Alberto Ocampo.

Ante la noticia, son muchos los usuarios que desean poder conocer el contenido de dicho documento. Es así que te vamos a detallar toda la información que se conoce al respecto.

¿Qué pasó con Héctor ‘N’?

Todo empezó con el periodista Jorge Carbajal, quien desde su programa habló sobre el proceso legal contra Héctor ‘N’. Dentro de los comentarios que hizo, recordó que el esposo de Ginny Hoffman le había enviado una carta al reconocido productor, diciendo que él sí actuaba como padre de Alexa al cubrir gastos educativos, médicos y de alimentos.

Todo empezó porque Ginny declaró que el conductor no le proporcionaba la cantidad suficiente de la pensión para Alexa, comentario al que el actor se quiso justificar al mencionar que no tenía trabajo para cubrir ese pago.

De todo lo que se dijo, se destacó que en el documento decía que Alberto le autorizaba pagar las colegiaturas de la joven; de lo contrario, pelearía por su custodia, siendo fuertes declaraciones.

¿Cómo reaccionó Daniela Parra?

No olvidemos que Daniela Parra es la otra hija de Héctor ‘N’, quien ha hecho lo posible por hablar de su inocencia ante las acusaciones realizadas por Alexa Hoffman, dejando diversas declaraciones ante medios y redes sociales.

Ante los medios de comunicación, la joven habló sobre la carta, explicando que el esposo de Ginny Hoffman sí le envió dicho documento a su padre. Aunque explicó que no recordaba el contenido, ya que es un papel que se envió hace muchos años, junto a cuando el conductor aún hablaba con Alexa.

Aunque ese suceso ya tiene mucho tiempo, generó mucho ruido en redes sociales, desde aquellos que aplauden los comentarios de Alberto Ocampo, mientras que otros lo critican, en especial por lo que ha hecho en el pasado.