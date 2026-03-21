Cómo aliviar los síntomas de la menopausia con estas 6 posturas de yoga

La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres que implica importantes cambios físicos y emocionales. Sofocos, alteraciones del sueño, tensión muscular y variaciones en el estado de ánimo son algunos de los síntomas más frecuentes que pueden afectar la calidad de vida si no se gestionan adecuadamente.

En este contexto, el yoga se posiciona como una herramienta efectiva y accesible para acompañar este proceso. A través de la respiración consciente y movimientos suaves, esta disciplina milenaria ayuda a equilibrar el sistema nervioso, mejorar la movilidad y promover una sensación general de bienestar.

6 posturas de yoga para aliviar los síntomas de la menopausia

Incorporar estas posturas en una rutina diaria de apenas 10 o 15 minutos puede marcar una diferencia significativa. Los especialistas recomiendan practicarlas en un ambiente tranquilo, respetando siempre los límites del cuerpo y, de ser posible, con la guía de un profesional



Postura del niño (Balasana): favorece la relajación profunda, alivia la tensión en la espalda y ayuda a calmar la mente.

Postura del gato-vaca (Marjaryasana-Bitilasana): mejora la movilidad de la columna y activa suavemente el abdomen, ideal para liberar rigidez.

Postura de la montaña (Tadasana): trabaja la alineación corporal y la conciencia postural, fortaleciendo piernas y abdomen.

Postura del puente (Setu Bandhasana): estimula la zona pélvica y fortalece la espalda baja, contribuyendo a la estabilidad del cuerpo.

Postura de las piernas en la pared (Viparita Karani): favorece la circulación, reduce la hinchazón y promueve un estado de calma profunda.

Postura del ángulo reclinado (Supta Baddha Konasana): ayuda a abrir la cadera, relajar el sistema nervioso y conectar con la respiración.

¿Cuáles son los beneficios físicos y emocionales del yoga para la menopausia?

Diversos expertos coinciden en que el yoga puede ser un gran aliado durante la menopausia. “Las posturas suaves y sostenidas favorecen la regulación hormonal indirecta, al reducir el estrés y mejorar la respuesta del cuerpo”, explica Alejandra Vidal, instructora especializada en bienestar femenino.

Entre los principales beneficios se encuentran la mejora de la postura, el fortalecimiento del core y la liberación de tensiones acumuladas en la zona lumbar y cervical. Además, el trabajo respiratorio contribuye a disminuir la ansiedad y favorece un descanso más reparador.

Desde la perspectiva médica, instituciones como la North American Menopause Society señalan que prácticas mente-cuerpo como el yoga pueden ayudar a reducir síntomas como los sofocos y mejorar el estado anímico, especialmente cuando se realizan de forma regular

