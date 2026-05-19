Mezclar almendras y chocolate negro: por qué recomiendan y para qué sirve

En la actualidad existen muchos mitos y verdades no conocidas alrededor de los diversos alimentos. En este caso, almendras y chocolate negro parecería una combinación de snacks o botana de dulces… pero son una combinación poderosa para cuidar tu salud a través del colesterol. Entonces, conoce el por qué tu corazón te agradecerá que integreses este par a tu dieta regular.

Ventaneando | Programa completo 18 de mayo de 2026

¿Por qué almendras y chocolate negro es una combinación buena para ti?

Ambos son snacks o botanas que son queridos por los amantes de lo dulce, pero no solo se trata de un gustito que algunos se pueden dar para apreciar el sabor. Este duó podría ayudarte mucho, según lo que las nuevas investigaciones están arrojando alrededor de la combinación almendras y chocolate negro.

Tu salud cardiovascular, tus niveles de colesterol y por lo tanto tu corazón, podrían recibir muy bien que tu dieta tenga los alimentos en mención. Esto se debe a que las almendras tienen un alto contenido de grasas saludables, fibra y antioxidantes. Mientras que el chocolate negro tiene también flavonoides y compuestos antioxidantes que pueden favorecer la circulación sanguínea.

Se debe recalcar que NINGÚN alimento es un milagro en sí, pero este par en conjunto con una dieta equilibrada… puede marcar la diferencia. Existen efectos positivos sobre el corazón LDL (colesterol malo), siempre y cuando los consumas regularmente pero sin caer en los excesos

¿Por qué almendras y chocolate negro es una combinación que ayuda al corazón?

Los flavonoides de chocolate negro se concentran en el alto contenido de cacao, los cuales se traducen en los antioxidantes relacionados con una mejor función vascular y menos oxidación del colesterol malo. Es decir, la medicina moderna apunta a una reducción de enfermedades coronarias si consumes chocolate negro con 70% o más de concentración de cacao.

Mientras que la explicación en las almendras ilustra sus grasas monoinsaturadas, vitamina E, nutrientes y fibra que ayudan a mantener niveles saludables de colesterol cuando forman parte de una dieta balanceada. Los estudios recientes hablan de una mejora del LDL y una mejora en la salud arterial.