Cómo maquillar el contorno de ojos para disimular las arrugas y las “patas de gallo”

Con el paso de los años las líneas de expresión en el rostro y principalmente las que se generan alrededor de los ojos cada día logran identificarse más y aunque lo veas como algo “trágico” déjanos decirte que es de lo más normal, sin embargo, muchas mujeres buscan técnicas de maquillaje que ayuden a suavizar su apariencia sin perder frescura y naturalidad esto sin necesidad de recurrir a cirugías plásticas, por eso aquí te dejamos algunos tips para mejorar la apariencia de esas líneas.

Con la edad, el tiempo, exposición al sol, contaminación, falta de descanso, hidratación etc., todas las personas estamos expuestas a generar las famosas “patas de gallo”, ya que, el contorno de ojos es una de las zonas más delicadas del rostro debido a que la piel es más fina y suelen marcarse fácilmente. Sin embargo, existen técnicas sencillas que ayudan a suavizar visualmente las arrugas y a continuación te las revelamos.

Evita aplicar cantidad excesiva de corrector:

Uno de los errores más comunes es aplicar demasiado corrector. Aunque muchas personas creen que una capa gruesa cubrirá mejor las líneas, ocurre lo contrario: el producto termina acumulándose en los pliegues y hace que las arrugas se noten más. Lo ideal es usar una pequeña cantidad y difuminarlo suavemente.

Usar corrector para maquillar las ojeras no es la única solución.|(ESPECIAL/CANVA)

Preparación de la piel:

La preparación de la piel también es fundamental, está puedes hacerla con sueros, cremas ligeras y serums. Aplicar una crema específica para el contorno de ojos es fundamental ya que ayuda a mantener esa zona hidratada y evita que el maquillaje o corrector se cuartee.

La preparación de la piel antes del maquillaje es el paso más importante|Pexels: Misolo Cosmetic

Uso de sombras satinadas:

Para dar color y avivar la mirada es necesario utilizar sombras en tonos satinados, el uso de ellas iluminará la mirada, mientras que el uso de glitter/brillos tiende a marcar la textura de la piel. Recuerda que los colores claros serán los mejores aliados, entre ellos destacan los cafés claro, bronce suave, durazno etc, con ellos podrás crear un efecto de profundidad.

La manera de usar las sombras para resaltar ojos cafés y que se vean brillantes|Pexels: marcos gonzales

Delineado:

El delineado también juega un papel importante, ya que, de esa pequeña línea dependerá que tanto resaltan las marcas. Las líneas demasiado gruesas o muy oscuras dan el efecto de un ojo más cerrado y endurece la expresión debido a que se resaltan más las líneas de expresión. De lo contrario, un delineado fino y ligeramente difuminado ayuda a levantar visualmente la mirada.

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