Combinar lavanda y manzanilla: por qué recomiendan y para qué sirve

Uno de los grandes malestares a nivel general en las sociedades actuales tiene como protagonistas a los rubros de ansiedad y complicaciones para dormir. Los niveles de estrés alcanzan rangos que se vuelven un verdadero impacto contra la salud de las personas. En ese sentido, recomiendan la combinación de lavanda y manzanilla, esto para aminorar los efectos de las problemáticas ya mencionadas.

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¿Por qué la combinación lavanda y manzanilla relaja a las personas?

Es muy probable que estas dos sean ampliamente conocidas como parte de las plantas aromáticas, lo cual les hace una atracción importante para los que busquen algo poderoso para relajarse. Ya sea que estáis muy estresado o con insomnio, una bebida con la combinación lavanda y manzanilla podría ayudarte gratamente.

Y es que como se planteó desde el principio, no hay plantas más conocidas que estas dos. Aunque ambas son utilizadas como repelentes o para contrarrestar problemas estomacales, es prácticamente regla encontrar aromatizantes o aceites esenciales de ambas. Entonces, debe existir una explicación detrás de esto.

La respuesta a dicha duda también es ampliamente conocida, pues diversos estudios han indicado que los compuestos de la lavanda sirven como complementos perfectos para tratamientos médicos. Personas con ansiedad, estrés alto o temas similares se han visto beneficiados de estas plantas aromáticas. En este caso, la recomendación es consumirla a través de un té o una infusión.

¿Qué lleva y cómo se hace una infusión de lavanda y manzanilla?

Como comentario al pie de página, se anima a las personas a no excederse en el consumo de esta infusión. Aunque no se tienen registros de situaciones negativas, no debe caerse en excesos innecesarios.

Ingredientes

Una cucharada de flores de manzanilla

Una cucharadita de lavanda seca

Una taza con agua

Miel al gusto (opcional)

Realización