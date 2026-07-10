5 ideas de amigurumis de Pocoyo, el muñeco de crochet para regalar en graduación de kinder

La graduación de Kinder es uno de los primeros grandes logros en la vida de un niño, por lo que muchas familias buscan dar un recuerdo especial y duradero para celebrar este momento, por lo que en lugar de ofrecer los tradicionales dulces, peluches o globos, los amigurumis de Pocoyo se han convertido en una opción que ha crecido gracias a su tierno diseño.

Te puede interesar; 5 opciones de ramos de crochet para graduación de primaria o secundaria

Si lo que deseas es regalar un amigurumi, recuerda que los tejidos a crochet personalizados con accesorios de graduación pueden convertirse en un recuerdo que acompañe a los pequeños por mucho tiempo después de terminar el kinder.

5 opciones de crochet de amigurumis de Pocoyo graduación de kinder

1.- Pocoyo con toga y birrete

La versión más clásica consiste en vestir a Pocoyo con una toga negra o azul marino y un pequeño birrete con borla, sino solo agrega el birrete, para personalizar más, agrega la fecha de graduación o el nombre del niño o niña para hacer un obsequio más especial.

2.- Pocoyo sosteniendo un diploma

Otra opción divertida para ofrecerle a tu pequeño es un amigurumi de Pocoyo sosteniendo un diploma enrollado con un liston de color, este es una opción sencilla pero perfecta para representar el lovro de concluir el kinder.

3.- Pocoyo con mochila escolar

Si quieres dar un regalo que engloba el término de preescolar y el inicio de la educación básica en la primaria puedes dar un diseño de Pocoyo con una mochila acompañada de un lápiz, un cuaderno o un libro.

4.- Pocoyo y sus amigos

En lugar de regalar solo al protagonista, puedes crear un set con alguno de sus inseparables amigos. Pato, Elly o Loula complementan el regalo y son ideales para los niños que disfrutan de toda la serie.

5.- Llavero de Pocoyo

Si buscas una opción más económica para entregar a todo el grupo, un mini amigurumi convertido en llavero o colgante para mochila es un detalle práctico, bonito y fácil de llevar a la escuela.