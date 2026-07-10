Ramahá es el cocinero salvado por el público este jueves 9 de julio en MasterChef 24/7: sube directo al balcón

Este 9 de julio en MasterChef 24/7 el programa comenzó con todo. Y es que se está llevando a cabo una de las noches más temidas de toda la semana: el jueves de delantales negros, el cual arrancó con una sorpresa que cambió el destino de uno de los participantes más queridos de la competencia.

Antes de que se encendieran las hornillas, la conductora Claudia Lizaldi tomó la palabra para anunciar el veredicto del público: gracias a la votación de la gente, Ramahá fue el cocinero salvado , obteniendo así el pase directo para subir al balcón de MasterChef 24/7. Con este crucial rescate, Ramahá se une a Daniela, Luis y Julio en la zona de seguridad, observando desde las alturas el peligroso destino del resto de sus compañeros, quienes buscan permanecer una semana más en la cocina más famosa de México.

¿Cuál es el reto de este jueves 9 de julio en MasterChef 24/7?

Una vez celebrada la salvación, los Chefs de MasterChef 24/7 explicaron la dinámica de la noche. Los cocineros restantes tienen que enfrentarse al reto del "Supermercado Oriental", dividido en dos bloques. La mesa principal se transformó en un aparador lleno de productos asiáticos empaquetados y etiquetados exclusivamente en chino, impidiendo que los participantes supieran a ciencia cierta qué ingredientes estaban seleccionando.

Bajo la modalidad de "rapiña" y sin acceso al mercado convencional , los integrantes del primer grupo corrieron para arrebatar exactamente 8 productos a ciegas, con el objetivo de fusionarlos en un platillo con propuesta en tan solo 35 minutos. Es así que tanto el factor de la creatividad como la rapidez, serán la clave para conquistar a los paladares más exquisitos del reality.

Como ya es costumbre, los jueces señalaron que aquellos platillos que resulten con las peores críticas de cada grupo serán los que esta noche de jueves de delantales negros se lleven la temida prenda, y con ella, el riesgo de salir de MasterChef 24/7 el próximo domingo de eliminación.