6 amuletos que debes traer en tu bolsa para que no te falte el dinero en este equinoccio de primavera 2026

Sabemos que el dinero no es el camino de la felicidad, pero sin duda nos ayuda a tener una vida más plena; por ello es importante aprovechar la energía que la tierra y el universo nos regalan. Por ello te decimos algunos amuletos que sin duda debes traer en tu bolsa este equinoccio de primavera 2026, para que fluya todo el año la abundancia y que el dinero no sea un problema.

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Amuletos para que el dinero no falte

El equinoccio de primavera 2026 es un buen momento para llenarnos de energía, la cual podemos trasladar a diferentes puntos de nuestra vida, por lo que aquí te contamos de los 6 amuletos que puedes portar para que el dinero no te falte.

1. Piramides energeticas

Estas pirámides, ya sean de cristal o cuarzo, te ayudarán a canalizar la energía hacia el crecimiento económico, por lo que es recomendable portar una en tu bolsa en este equinoccio, ya que con esta la abundancia será próspera.

2. Árbol de dinero

Este árbol se caracteriza por estar formado en su mayoría por cuarzos en cada una de sus ramas, los cuales representan la abundancia económica, por lo que es un excelente amuleto para portar incluso como llavero, para que la luz natural lo recargue de energía y a su vez esto se transforme en dinero.

3. Elefante con trompa arriba

Este animal dorado, es un símbolo de la abundancia y prosperidad económica; si bien recomiendan tenerlo frente a la puerta, por su tamaño es un buen amuleto para portar en tu bolsa, ya que no ocupa espacio y te brindará la fortuna que deseas.

4. Monedas chinas

No pueden faltar estas monedas doradas en tu bolso o cartera, para mayor eficacia atadas con un listón rojo, las cuales serán el motor de prosperidad económica.

5. Costal de la abundacia

Este pequeño costal de color rojo debe estar relleno de semillas; entre estas no puede faltar el arroz, las lentejas y el maíz, los cuales representan prosperidad económica, además de agregar un poco de canela para llamar a la riqueza.

6. Llavero de herradura

Un pequeño llavero en forma de herradura es ideal en este equinoccio para atraer la riqueza y la abundancia; aprovecha para atraer la riqueza en este periodo de equinoccio donde la energía de los planetas está a tu favor.