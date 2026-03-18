5 delineados gráficos para equinoccio de primavera 2026; maquillaje aesthetic para recargarte de energía

Pretextos sobran para lucir un maquillaje de ojos fuera de lo común con diversos colores. Si quieres recibir una nueva estación del año con un look muy aesthetic y original, a continuación te compartimos algunos diseños de delineados gráficos para equinoccio de primavera 2026.

Si vas a visitar una zona arqueológica o reserva natural para recibir el equinoccio y recargarte de energía, es probable que el blanco sea uno de los primeros colores que consideres para tu vestimenta. Una ventaja de este color, además de lucir fresco, es que puedes combinarlo perfectamente con un delineado gráfico.

5 ideas de delineados gráficos para equinoccio de primavera 2026

|Crédito: Instagram. @jessicacdoesmakeup

1. Delineado con hojas verdes

Comenzamos con un diseño que exalta la naturaleza y deja espacio para la improvisación. Consiste en dibujar una rama con hojas verdes, que comience desde la zona del lagrimal y hacia la cuenca. Puedes combinar con una sombra verde clarito y con brillo como base, e incluso agregar piedritas miniatura.

Al tratarse de un dibujo que simula una planta, no debe ser demasiado preciso y permite corregir un poquito tus trazos. Si tienes párpado caído, puedes cambiar un poco el diseño: iniciar el dibujo desde la cuenca y hacia afuera del ojo, o situarte en el párpado fijo.

2. Delineado perfecto para párpado caído

|Crédito: Instagram. @kelseyhopmanmakeup

Nuestra segunda propuesta es un delineado mucho más sencillo de lograr y que resulta bastante adaptable para quienes tienen párpado caído o poco espacio entre párpados superiores y las cejas. Simplemente se aplica un color vivo en el lagrimal y se contrasta con una línea recta a lo largo del párpado inferior. En este caso, para hacerlo más espectacular, se usó glitter con efecto tornasol.

3. Colores neón, perfectos para delineados gráficos para equinoccio de primavera 2026

|Crédito: Instagram. @neiza05

No podía faltar una propuesta en tonos neón, si hablamos de delineados gráficos para equinoccio de primavera 2026. En esta idea se usó un tono menta, en un delineado de gato y con una línea que va desde arriba del lagrimal hasta la cuenca.

4. Con flores

|Crédito: Instagram. @junicornmakeup

Esta idea nos encantó por el contraste entre colores vivos y las pequeñas flores que le dan todo el estilo primaveral. Se requiere un poco de precisión en la línea que va del lagrimal hacia la cuenca, la cual se hizo en un delicado tono pastel.

5. Con curvas

Finalizamos con una idea que necesita un poco más de experiencia con los delineados gráficos. Si bien consiste solo en un trío de líneas curvas en cada ojo, cada una requiere cierta precisión y simetría.