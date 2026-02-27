Dile adiós a la anemia, descubre las 2 hortalizas con más hierro

La alimentación y la actividad física son consideradas como las columnas vertebrales del cuidado de la salud. Es por eso que los especialistas aconsejan ciertas dietas o hábitos alimenticios y evitar el sedentarismo.

En referencia a la alimentación, las hortalizas aparecen entre los productos de la naturaleza más recomendados debido a su aporte de vitaminas, minerales y nutrientes que el organismo requiere para su funcionamiento y mantenimiento. Además, algunas de ellas sirven para prevenir ciertos inconvenientes como la anemia.

¿Qué es la anemia?

Desde el Instituto Mayo Clinic informan que “la anemia es un problema que se produce cuando no tienes suficientes glóbulos rojos sanos o hemoglobina para transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo”.

Sus expertos afirman que “tener anemia puede provocar cansancio, debilidad y falta de aire”. De todos modos, advierten que “hay muchas formas de anemia y cada una tiene su propia causa”. Mientras que para su tratamiento, precisa que se pueden implementar suplementos y ciertos procedimientos médicos, aunque “llevar una alimentación sana puede evitar algunos tipos de anemia”.

Las mejores hortalizas contra la anemia

En base a lo señalado, Gemini remarca que “combatir la anemia no solo se trata de comer carne roja; el reino vegetal tiene aliados poderosos que, si se saben utilizar, pueden marcar una gran diferencia en tus niveles de ferritina”.

Al respecto, esta Inteligencia Artificial revela que aunque muchas verduras tienen trazas de hierro, estas dos destacan por su densidad nutricional y facilidad para incorporarlas a la dieta:

Las Espinacas - el clásico imbatible: No es solo un mito de las caricaturas. La espinaca es una de las fuentes vegetales de hierro más conocidas, aportando aproximadamente 2.7 mg de hierro por cada 100 gramos (cruda).



El truco: Contienen oxalatos, que pueden dificultar la absorción. Para "desbloquear" su hierro, lo ideal es consumirlas cocidas ligeramente al vapor o acompañadas de vitamina C.

Las Acelgas - La joya olvidada: A menudo eclipsadas por las espinacas, las acelgas son en realidad superiores en algunos aspectos. Aportan cerca de 3.3 mg de hierro por cada 100 gramos cuando están cocidas, superando incluso a algunas fuentes de origen animal por gramo.

