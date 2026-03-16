Así puedes hacerte las ‘toasted nails’ desde casa para tener una manicura elegante

‘Toasted nails’ es una manicura elegante que en los últimos días se ha vuelto popular entre las usuarias; esto se debe a que emplea tonalidades que podemos usar para cualquier ocasión, además de lograr adaptarse a uñas cortas o muy largas.

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Para que no gastes al visitar el salón de uñas, te vamos a explicar cómo puedes hacerlas desde casa, un estilo que se encargará de embellecer tus manos en cuestión de minutos.

¿Cómo hacerme las ‘toasted nails’?

No es necesario gastar mucho dinero para poder obtener una manicura elegante; es posible lograrlo desde la comodidad de tu casa. Para que puedas lucir las ‘toasted nails’, se recomienda hacer los siguientes pasos, según el Modo IA de Google:

Si tienes esmalte viejo, retíralo de tus uñas. Dale forma a tu uña, ya sea cuadrada, almendrada, redonda, entre otras. Empuja la cutícula para tener un acabado profesional; hazlo con cuidado. Si tienes esmalte de secado al aire, aplica el base coat, un esmalte marrón o café con leche, y al secar, terminar con un top coat. Recuerda no soplarlo, ya que esto puede generar un acabado sucio. Si tienes lámpara UV y esmaltes que se secan con la luz, se recomienda aplicar una capa de primer, para después colocar el color base y curar en la lámpara por 60 segundos. Filamento, terminamos con una capa de top coat transparente; igualmente, curamos en la lámpara por 60 segundos más.

Al final, para darle un acabado más brillante, puede agregar el polvo glazed o una capa de brillo perlado en casa; le ayudará a obtener un resultado más atractivo visualmente, una gran opción para estar en tendencia.

¿A qué color de piel le favorecen las “toasted nails”?

‘Toasted nails’, además de ser una manicura elegante, se destaca por ser muy versátil, ya que se adapta a uñas cortas y largas, además de fusionarse fácilmente con cualquier tono de piel, siendo una gran alternativa para que todas las puedan usar.

Pero si eres de piel muy clara, opta por los marrones crema y que sean suaves; para las morenas, el chocolate y caramelo son grandes opciones para usar. No esperes más y luce unas manos hermosas en tu siguiente evento formal.