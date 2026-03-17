Así puedes hacerte las ‘carey nails’ desde casa para tener una manicura elegante

El ‘carey nails’ se destaca por ser un diseño de uñas diferente, en el que se emplea principalmente tonalidades en marrón con diversas intensidades. Se destaca por ser un estilo que visualmente imita los patrones del caparazón de tortuga.

Aunque es un estilo que suele realizarse en salón de belleza, ahora es posible lograr una manicura elegante desde casa, empleando materiales básicos. Para que puedas obtener un estilo sencillo, te vamos a detallar cómo puedes hacerte el diseño.

¿Qué se necesita para hacer el efecto carey?

Es una realidad que puedes obtener el ‘carey nails’ empleando algún esmalte de casa; solamente considera que deberás secar bien las uñas para aplicar otra capa y hay que trabajar rápido, ya que tiende a endurecerse. Realiza los siguientes pasos:

Coloca un ‘base coat’ para adherir mejor el color. En todas las uñas coloca una base color mostaza de tu preferencia; puede ser con glitter. Encima coloca unas manchas más oscuras marrón; puedes apoyarte con un pincel más pequeño. Sobre los puntos que colocamos, añadimos otros de color negro; deben ser irregulares. Una vez seca cada capa de color, agregamos una capa de brillo mezclado con un poco de marrón. Finalmente, para sellar todo, añadimos una capa de ‘top coat’.

Si tienes los esmaltes que se secan con lámpara, el proceso es similar; solamente no olvides que entre cada capa debemos curar con la lámpara para que el pigmento se endurezca y ya no se mueva de lugar; así obtendrás tu manicura elegante.

¿Cuáles son los errores más comunes al pintar uñas de carey?

Uno de los errores más comunes al hacerse las ‘carey nails’ desde casa es optar por hacer manchas uniformes, cuando dichos patrones suelen ser irregulares, por lo que su tamaño y ubicación son muy distintos. En esos casos evita hacer líneas muy marcadas; puedes difuminar los bordes con ayuda de un pincel para obtener un mejor acabado.

Otro error que nos perjudica es el uso de difuminar en exceso, ya que en algún punto se puede perder el efecto, así que ten mucho cuidado para que no se mezclen demasiado. Con todos los tips anteriores vas a lograr tener una manicura elegante.