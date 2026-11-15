Aprende a hacer un delicioso relleno de pavo y sorprende a todos el Día de Acción de Gracias

Una de las fechas más esperadas por muchas personas es el Día de Acción de Gracia y que se celebra el próximo 28 de noviembre y que se trata de un feriado nacional en Estados Unidos y sin dudas que uno de los platillos que no puede faltar es el clásico pavo. Por este motivo, es que te vamos a compartir la receta para que lo hagas y compartas en familia.

El Día de Acción de Gracias es una celebración muy particular en Estados Unidos, al punto de considerarse Feriado Nacional y en donde la tradición indica que las familias comerán de un rico pavo asado. El origen conmemora los banquetes de agradecimiento de los primeros colonos junto a los nativos americanos y que fue proclamada como fiesta nacional por Lincoln en 1863.

Como el pavo es un platillo que no puede faltar en el Día de Acción de Gracias, te vamos a compartir una receta exquisita en la que el principal protagonista es el relleno, es para que coman 10 personas y donde tardarás una hora entre la elaboración y la cocción. A continuación, los ingredientes y el paso a paso y a ponerse manos a la obra y tener un rico pavo.

Ingredientes

1 pavo pequeño de estilo rústico cortado en trozos de 1, 2 cm

2 cebollas medianas picadas

3 cucharadas de mantequilla sin sal

2 apios picados

3 tazas de caldo de pollo

1/4 taza de hojas de salvia picadas

1 taza de perejil de hoja plana

2 huevos grandes batidos

2/4 cucharadas de sal kosher

1/2 cucharada de pimienta

Paso a paso para el pavo