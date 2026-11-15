Aprende a hacer un delicioso relleno de pavo y sorprende a todos el Día de Acción de Gracias

Una de las fechas más esperadas por muchas personas es el Día de Acción de Gracia y que se celebra el próximo 28 de noviembre y que se trata de un feriado nacional en Estados Unidos y sin dudas que uno de los platillos que no puede faltar es el clásico pavo. Por este motivo, es que te vamos a compartir la receta para que lo hagas y compartas en familia.
El Día de Acción de Gracias es una celebración muy particular en Estados Unidos, al punto de considerarse Feriado Nacional y en donde la tradición indica que las familias comerán de un rico pavo asado. El origen conmemora los banquetes de agradecimiento de los primeros colonos junto a los nativos americanos y que fue proclamada como fiesta nacional por Lincoln en 1863.
Como el pavo es un platillo que no puede faltar en el Día de Acción de Gracias, te vamos a compartir una receta exquisita en la que el principal protagonista es el relleno, es para que coman 10 personas y donde tardarás una hora entre la elaboración y la cocción. A continuación, los ingredientes y el paso a paso y a ponerse manos a la obra y tener un rico pavo.
Ingredientes
- 1 pavo pequeño de estilo rústico cortado en trozos de 1, 2 cm
- 2 cebollas medianas picadas
- 3 cucharadas de mantequilla sin sal
- 2 apios picados
- 3 tazas de caldo de pollo
- 1/4 taza de hojas de salvia picadas
- 1 taza de perejil de hoja plana
- 2 huevos grandes batidos
- 2/4 cucharadas de sal kosher
- 1/2 cucharada de pimienta
Paso a paso para el pavo
- Precalentar el horno a 190 C y engrasar una fuente para hornear de 3 litros y colocar el pavo para hornear y tostar de 15 a 20 minutos
- Calentar la mantequilla en una sartén a fuego medio y agregar las cebollas picadas, la sal y la pimienta y luego hasta que estén tiernas
- Agregar el apio y cocinar hasta que esté tierno de 6 a 7 minutos y agregar el caldo y dejar que hierva e incorporar la salvia y cocinar por 1 minuto
- Transferir la mezcla de verduras al bol con el pavo y mezclar bien, incorporar los huevos batidos y verter la mezcla en una fuente para hornear preparada, cubrirla con papel aluminio y hornear hasta que esté dorado