Los 3 errores que hacen que pierda sus hojas tu árbol de jade

El mundo de las plantas es muy bello para quienes han encontrado en la naturaleza especies que no solo sirven para adornar el hogar y embellecer jardines, sino que para muchos es una terapia. Cuidar de las plantas lleva su tiempo y aprendizajes por lo que es una tarea constante y de mucha dedicación.

El árbol de jade es una de las plantas más elegidas para formar para de las casas y de las que no requieren demasiada atención. Quienes las tienen saben del significado que poseen pero deben estar muy atentos cuando sus hojas comienzan a caerse.

¿Qué es el árbol de jade y qué significado atesora?

Quienes no conocen al árbol de jade tienen una amplia bibliografía por descubrir y, para acortar caminos, se ha empleado la Inteligencia Artificial (IA) ya que permite reunir mucha información y resumirla.

Sobre el árbol de jade, la aplicación Gemini precisa que se llama Crassula ovata y que “es mucho más que una simple planta de interiores; es un símbolo viviente que ha decorado hogares durante siglos, especialmente en las culturas orientales”. La IA explica que se trata de una “planta suculenta originaria de Sudáfrica”.

Además, añade que en el Feng Shui, el árbol de jade “es considerado la ‘planta del dinero’ o el ‘árbol de la abundancia’”. “Según la tradición, para que sus efectos simbólicos ‘funcionen’, se recomienda colocarlo en ciertos lugares como cerca de la entrada, en la esquina Sudeste de la casa y evitar hacerlo en baños o dormitorios.

Errores por los que el árbol de Jade pierde sus hojas

Gemini indica que el árbol de Jade “es famoso por ser ‘inmortal’, pero cuando empieza a tirar sus hojas carnosas, es una señal clara de que algo en su entorno le está estresando”. La Inteligencia Artificial dio a conocer los 3 errores más comunes que provocan la caída de follaje:

El exceso de riego: El jade es una suculenta; almacena agua en sus hojas y tallos. Si el sustrato permanece húmedo demasiado tiempo, las raíces se asfixian y se pudren.



El síntoma: Las hojas se vuelven amarillas, se sienten blandas o "masticables" al tacto y se caen con solo rozarlas.

La solución: Riega solo cuando el sustrato esté completamente seco (puedes meter un palito de madera para comprobarlo). En invierno, reduce el riego al mínimo.

Falta de luz solar suficiente: Aunque sobrevive en interiores, el jade necesita mucha luz para mantener la energía necesaria para sostener sus hojas.



El síntoma: La planta se "estira" (se pone flaca y larga buscando el sol) y las hojas inferiores comienzan a caerse porque la planta no puede mantenerlas a todas con tan poca energía.

La solución: Colócala cerca de una ventana donde reciba al menos 4 a 6 horas de luz brillante. Si es luz directa, asegúrate de que no sea un sol de mediodía extremadamente fuerte si la planta no está acostumbrada.

Cambios bruscos de temperatura o corrientes de aire: El jade ama la estabilidad. No tolera bien el frío extremo ni las ráfagas de aire artificial.

