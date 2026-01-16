¡Usar lentes nunca fue tan original!: Los 5 mejores armazones para lucir en la oficina este 2026

¿Usas lentes y quieres verte increíble en tu trabajo? Hay armazones muy originales y sofisticados que seguro te harán resaltar en tu oficina, aquí te presentamos los mejores 5 modelos.

1.- Armazón en color transparente: El color en los lentes definitivamente es un factor clave para que estos logren destacar. Una opción ideal es salir del típico color negro y apostar por colores como el transparente, el cuál te hará ver original, divertida y muy juvenil. Si optas por un armazón grande podrás resaltar aún más. Los lentes son un accesorio, que si decides combinarlo con un look fresco y casual te harán ver muy linda y resaltar.

Armazón en color transparente|Crédito: Pexels

2.-Armazón rojo redondo: Definitivamente el 2026 es un año para arriesgarnos y salir de lo tradicional por lo que el color rojo es un tono que sobresale no solo por la energía que transmite sino por el estilo que plasma en cada look ¡incluso en un armazón de lentes!. Si eliges un modelo en tamaño grande definitivamente resaltará aún más ya que el diseño suele notarse aún más a diferencia de uno pequeño.

Armazón rojo redondo|Crédito: Pexels

3.-Armazón redondo con línea encima: Este modelo que destaca por tener una línea de metal sobre la parte superior, sobresale mucho porque no es un modelo que se use en la oficina pues usualmente suele ser un armazón para lentes oscuros, por lo que si los utilizas con cristal transparente añades un toque distinto a tu outfits e imagen, la cuál proyecta una esencia divertida y juvenil. De igual forma si eliges un modelo con armazón grande vas a resaltar aún más.

Armazón redondo con línea encima|Crédito: Pexels

4.-Armazón en forma de gato: Este modelo es uno de los más arriesgados ya que no todas las personas se atreven a usarlo, sin embargo, también es uno de los más originales ya que llama mucho la atención y sobresale en cualquier tipo de rostro. En este modelo cualquier color es una buena opción.

Armazón en forma de gato|Crédito: Pexels

5.-Armazón cuadrado para hombres: Si eres hombre también hay opciones para ti. Las formas cuadradas en hombres destacan mucho, especialmente si el color del armazón es en uno distinto al negro, los tonos claros destacan mucho por lo que un color verde, amarillo, rojo o azul serán la mejor opción.