¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 de hoy 21 de junio del 2026?

Después de varias semanas de intensos desafíos, los participantes han demostrado un nivel culinario cada vez más alto. Sin embargo, también han quedado expuestas algunas debilidades que podrían jugarles en contra durante el reto de eliminación de este domingo 21 de junio 2026.

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Ante el papel que han demostrado tener dentro de la cocina más famosa de México el público ha seguido cada paso de su cocinero favorito, sin embargo, su apoyo no es suficiente para que los participantes que hoy portan el Delantal Negro se salven, pues la decisión final la tienen los Chefs, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena, esto dependerá del platillo que les presenten.

¿Quién es el participante que puede salir de MasterChef 24/7 hoy 21 de junio?

Cada semana la exigencia crece y los jueces esperan platos con mejor técnica, creatividad y ejecución. Un pequeño descuido en la cocción, la presentación o el sabor puede ser suficiente para colocar a cualquier participante entre los peores de la noche.

Ante estas malas jugadas que han presentado los participantes hoy Lancer, Daniela, Julio, Carmen, Michelle, Pablo, Antrax y Claudia se encuentran en la batalla para demostrar su talento dentro de la cocina y no salir de la cocina más famosa de México, por lo que este día estos participantes están en riesgo de abandonar el reality culinario.

¿Dónde ver MasterChef 24/7 hoy 15 de junio 2026?

Recuerda que no te puedes perderte ningún detalle de todo lo que pasa en el reality de la cocina más famosa de México, así que siguelo a partir de loas 8:30 a 10:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial y en la app de Tv Azteca En Vivo. Sin embargo, la transmisión de los Domingos de eliminación dan inicio a las 8:00 pm Además, de que el 24/7 te espera a través de la plataforma streaming de Disney+