Las 3 ideas DIY que puedes usar para aprovechar los periódicos viejos de tu casa

Los periódicos viejos se convierten en un residuo que muchos suelen desechar de su casa, debido a que pensamos que son residuos inservibles, pero no es así, ya que es un auténtico tesoro que podemos transformar en un abrir y cerrar de ojos.

Por eso te vamos a compartir 3 ideas DIY que puedes usar, manualidades que puedes hacer en tu hogar y que te van a sorprender, así que descubre las alternativas que te vamos a compartir.

¿Cómo puedo usar los periódicos viejos?

Como ya lo mencionamos, los periódicos viejos podemos aprovecharlos con ideas DIY, creando artículos únicos con manualidades originales. Esto es lo que puedes hacer en tu casa:

Cesta de mimbre: Enrolla tiras de periódico, las bañamos en pintura café y comenzamos a tejer entre ellas para crear la canasta para tu casa . Ideal para almacenar prendas, revistas o los juguetes de los pequeños.

. Ideal para almacenar prendas, revistas o los juguetes de los pequeños. Archivero: Repetimos los pasos anteriores de enrollar el papel y tejemos hasta formar un archivero tipo mimbre. Ideal para poder usar en tu estudio y tener todos los documentos juntos.

Antifaz para una fiesta: Si eres amante de las manualidades, con el papel crea un antifaz, ideal para usar en una fiesta de disfraces. Puedes dejarlo así o pintarlo a tu gusto para que se adapte a tu disfraz.

¿Se puede reciclar el papel periódico?

Si no deseas hacer las ideas DIY, no te preocupes, es posible reciclar los periódicos viejos fácilmente; esto se debe a que es posible procesarlos para poder crear productos de papel nuevos. Para poder llevarlo a centros de reciclaje, se recomienda mantenerlo seco, evitar que se arrugue y que se encuentre limpio.

Con todos los pasos anteriores, lograrás aprovechar el papel de los periódicos de tu casa, usándolo para crear artículos nuevos, ya sea para hacer canastas tejidas con un aspecto rústico o para hacer manualidades únicas. No esperes más y saca tu lado creativo en unos sencillos pasos.