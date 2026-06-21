Cómo puedes eliminar los archivos basura de WhatsApp para poder obtener espacio sin borrar conversaciones

WhatsApp, al tratarse de una aplicación de comunicación muy importante, es usual que nos podamos llenar de documentos, por lo que muchas personas buscan la alternativa de eliminar los archivos basura sin borrar conversaciones importantes.

Noticias Tabasco del 21 de junio 2026

Para que puedas obtener espacio rápidamente, te detallaremos cómo puedes lograrlo en unos sencillos pasos, un hack tecnológico del que pocos hablan y que podría sacarte de varios apuros en tu celular.

¿Cómo eliminar los archivos basura?

Ahora es posible eliminar los archivos basura que tienes en tu celular sin borrar conversaciones de tu WhatsApp, un hack que te ayudará a obtener espacio en tu memoria. Si tienes Android, deberás realizar lo siguiente:

Ingresa a la app, da clic en el icono con “tres puntos”, se desplegara un pequeño menú. Selecciona la opción de “Ajustes”. Entra a “Almacenamiento y datos” y finalmente ingresa a “Administrar almacenamiento”. Te desplegará el almacenamiento usado y los archivos que hay; solamente selecciona los que quieras y elimínalos.

Si cuentas con el sistema de iPhone, el proceso es muy similar; una vez que entramos a “Administrar almacenamiento”, daremos clic a “Revisar archivos grandes”, donde deberás seleccionar lo que ya no usas para eliminarlo y obtener espacio en tu celular.

¿Cómo puedo evitar los archivos basura?

Los pasos anteriores te ayudarán a eliminar los archivos basuras sin borrar conversaciones, pero para evitar hacerlo constantemente, puedes hacer ciertos pasos preventivos en tu WhatsApp siguiendo algunas recomendaciones:

Activa la opción de mensajes temporales.

Desactiva la opción de “Guardar en fotos” o “Visibilidad de archivos multimedia” para que no se descarguen en automático en tu galería. El nombre de la función dependerá del sistema que tenga tu teléfono móvil.

No olvides desactivar en “Descarga automática” para que los archivos no se bajen en tu dispositivo.

Siguiendo todos estos pasos lograrás mantener tu almacenamiento estable, evitando que en algún momento saturen tu espacio disponible con archivos multimedia. Ponlo a prueba y comienza a borrar documentos que ya no uses.