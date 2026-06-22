Luis de Alba ROMPE EL SILENCIO tras el fuerte accidente que sufrió: este es su estado de salud hoy 21 de junio 2026

La mañana de este domingo 21 de junio, el actor, Luis de Alba, alertó a sus seguidores tras revelar que sufrió un accidente que le dejó severos golpes en el rostro e incluso se le vio con un derrame y hematoma en el ojo.

Ante las inquietantes imágenes el propio artista aclaró que todo se trató de un accidente, sin embargo, no reveló detalles de lo ocurrido, pero aprovechó su cuenta de TikTok para indicar que no se tratara de un problema de salud sumamente grave como se había comentado en diversos medios. De igual modo, el actor aprovechó para señalar que fue atendido en un hospital.

¿Cuál es el estado de salud de Luis de Alba?

Luego de que circularan versiones que apuntaban a un delicado estado de salud, el propio actor expresó que se encuentra estable y estará recuperándose mientras se desinflaman y desaparecen sus heridas, por lo que no habría nada de qué preocuparse.

“Tuve un accidente. Entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes. Ya me andaban hasta matando, que no, que está gravísimo. No es cierto, estoy perfecto y listo para poder tener tiempo de estar con ustedes mucho tiempo más”, expresó el actor.

Fiel a su estilo, el intérprete de Pirruris inició el video señalando que no lo confundieran con Ricky Martin, continuando con explicar las causas de sus lesiones y que ahora ya no será el niño rico, sino un luchador: “Ya no voy a ser el comediante, el Pirrurris, ahora voy a ser el luchador, el Mapache Atómico”, dijo entre risas, demostrando que mantiene el buen ánimo durante su recuperación.

¿Quién es Luis de Alba?

Luis de Alba es uno de los comediantes más reconocidos de la televisión mexicana gracias a una trayectoria de varias décadas en programas de humor, cine y teatro. Su carrera se fue consolidando gracias a la interpretación de diversos personajes que se han convertido en parte de la cultura popular, entre ellos está; El Pirruris, ícono que ha marcado a varias generaciones por su estilo irreverente y su humor característico.

A lo largo de su carrera ha superado diversos problemas de salud y accidentes, incluido el aparatoso percance de 2021 que derivó en una cirugía de fémur. A pesar de ello, el actor ha continuado activo en los escenarios y cámaras.