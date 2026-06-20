MasterChef 24/7: El alimento mexicano rico en antioxidantes que podría beneficiar tu piel

Dentro de MasterChef 24/7, el éxito no solo se mide en el sazón, sino en la capacidad de los cocineros para elegir ingredientes que nutran el cuerpo desde adentro hacia afuera. Es por ello que en esta ocasión te vamos a contar de un pequeño ingrediente mexicano que ha cobrado protagonismo en los últimos tiempos.

Se trata de la chía , un tesoro de la cocina ancestral que el mundo de la cosmética y la nutrición ha redescubierto como uno de los mejores aliados para conseguir una piel luminosa, joven y libre de imperfecciones.

Chía - Semillas|Karisssa/Getty Images

De acuerdo con datos del Gobierno de México, esta planta de la familia de la menta fue un pilar básico para las civilizaciones precolombinas, ocupando el tercer lugar de importancia económica antes de la conquista, solo detrás del maíz y el frijol. Aunque la historia la relegó al olvido por siglos, hoy regresa con fuerza al set del reality y a las rutinas de skincare gracias a su extraordinaria densidad de nutrientes.

Chía: el escudo definitivo contra el envejecimiento de la piel

El verdadero motivo por el que la chía es considerada una joya de la belleza radica en su impresionante poder para prevenir la oxidación celular y mantener hidratado al cuerpo. Al consumirla, sus propiedades depurativas combaten directamente a los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro y las líneas de expresión. Además, junto con el lino, es la especie vegetal con mayor concentración de omega-3, un ácido graso esencial que fortalece la barrera cutánea, calma la inflamación y aporta una elasticidad envidiable a la piel.

Para entender por qué los guerreros aztecas confiaban en su energía para sostenerse todo el día con apenas una cucharada, basta con mirar su perfil nutricional en comparación con otros alimentos:

3 veces más antioxidantes que los arándanos (los reyes de la eterna juventud).

antioxidantes que los arándanos (los reyes de la eterna juventud). 5 veces más calcio que la leche, ideal para la regeneración celular.

calcio que la leche, ideal para la regeneración celular. 2 veces más proteínas que cualquier verdura, ayudando a la firmeza del rostro. Agua con chía|Olivka888/Getty Images