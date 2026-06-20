VIDEO: AimeP3 recibe romántica propuesta ¿quién es el nuevo novio de la influencer?

Hace unos momentos AimeP3 compartió un video en sus redes sociales donde se le ve muy emocionada, ya que Geovanny Doble G, le pidió que fuera su novia en medio de flores, fuegos artificiales y una alfombra roja. El video se viralizó en cuestión de minutos y muchos de sus seguidores no se hicieron esperar y la llenaron de comentarios.

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¿Quién es Geovanny Doble G, el nuevo novio de Aimep3?

Geonvanny Doble G es un nuevo creador de contenido, quien ahora se hace llamar "Novio Oficial P3" y aunque cuenta con pocos seguidores, en los últimos días ha ganado más reconocimiento gracias a que por meses pretendió a AimeP3, hasta el día de hoy que hicieron oficial su noviazgo.

Geovanny organizó todo un encuentro con la influencer para sorprenderla en una mansión, donde la recibió en una alfombra roja hasta llegar a un corazón de rosas. En el centro del gran arreglo de flores estaba la frase "¿Quieres ser mi novia?", él se arrodilló para hacerle la petición oficialmente a lo que ella respondió con un sí.

Los comentarios en redes a la nueva relación de Aimep3

Los usuarios en redes no se hicieron esperar y ya han dejado cientos de comentarios en el video de la pareja. Muchos aseguran que Geovanny Doble G se está aprovechando de la fama de la influencer para subir de seguidores, otros más comentan que todo se ve planeado: "Ella pagó todo, no tengo dudas y tampoco pruebas".

Mientras algunos más se dejan ver felices por AimeP3 y le han mandado todo tipo de felicitaciones: "Vivan los novios", "La neta si le creo al vato y felicidades".

¿Quién es el anterior novio de Aimep3?

Marisol Domínguez, nombre real de AimeP3, tuvo un hijo hace poco más de un año con un hombre de nombre Héctor Lona, aunque nunca hicieron nada oficial ni público, ya que ella le pidió que se mantuviera en anonimato.

La primera relación pública de la influencer fue demasiado polémica y mediática. Eduardo, apodado "Kbezuko", se hizo viral en redes sociales tras exponer varias cuestiones íntimas de AimeP3.

