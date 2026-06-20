Cómo maquillar los labios para que luzcan más gruesos y naturales paso a paso
Así puedes hacer de manera fácil y rápida que tus labios luzcan más gruesos y naturales.
Los años pasan, las tendencias cambian y al final hay algunos detalles que en cada época las mujeres suelen buscar, pues lograr unos labios gruesos y que a la vez luzcan naturales no todo mundo lo puede conseguir, siendo este un atributo que pocas personas tienen de manera natural.
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Por ello, tanto cosmetólogos, así como dermatólogos, como la Doctora Tiffany Libby señala que debido a que son una de las partes del rostro que muestran el envejecimiento primero, por lo que es común que algunas mujeres quieran hacerlos lucir más gruesos y frescos, por ello te compartiremos un listado de tips que puedes poner en práctica en casa.
Cómo maquillar los labios para que luzcan más gruesos
Estos son algunos consejos que debes de tomar en cuenta si quieres que tus labios luzcan visiblemente más naturales y gruesos:
- Exfolia: Es ideal que elimines esa piel muerta como “pellejos” usando un exfoliante suave; además de aplicar bálsamo hidratante.
- Prepara y exfolia: Elimina cualquier pellejito o piel muerta pasando un exfoliante suave. Aplica un bálsamo hidratante y deja que se absorba mientras maquillas el resto de tu rostro. Retira el exceso antes de continuar.
- Delineado: Un punto muy importante es que reconozcas tu tipo y forma de labios para que así puedas delinear de un tono nude o marrón más claro que sea un poco más oscuro que tu tono de labios. Traza una línea justo por encima del borde natural en el centro del labio superior y en la parte más baja del labio inferior.
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- Contornos: Vuelve a dibujar sobre tu línea natural para dar ligeramente un poco más de volumen, así tus labios lucirán más gruesos y no dará la impresión de mucha carga o exagerado.
- Difuminar: Con una brocha difumina ligeramente el borde de la línea hacia el interior de los labios, así se dará la ilusión de una sombra natural.
- Rellena con color: Llegó la hora de aplicar el labial claro o nude (evitando tonos muy oscuros, pues estos los hacen lucir más pequeños), es ideal aplicar un poco de corrector o un labial más claro justo en el centro y difuminarlo.
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- Gloss: Este toque final de luz dará brillo, lo cuál visualmente es un aliado del volumen, por lo que es ideal usar en el centro del labio superior e inferior para reflejar luz.