Claudia y Luis conquistaron MasterChef 24/7 con salmón: ¿Cuál es la cocción perfecta de este pescado?

En el jueves de delantales negros en MasterChef 24/7, cuatro cocineros debieron elaborar un platillo con siete ingredientes. Entre los concursantes que destacaron de este grupo estuvieron Claudia y Luis, quienes conquistaron el paladar de los jueces: Zahie Téllez, Alfonso "Poncho" Cadena y Adrián Herrera. Ambos utilizaron el salmón como proteína y recibieron buenas críticas por su cocción, pero cuál es la forma perfecta de cocinarlo.

Claudia y Luis conquistaron el jueves de delantales negros en MasterChef 24/7

Claudia eligió preparar un salmón con una reducción de vino tinto y naranja. Con este platillo convenció a los Chefs de MasterChef México 2026 y fue reconocida por utilizar una técnica elegante para su preparación. Por su parte, Luis eligió utilizar este pescado para cocinarlo a la veracruzana, una preparación tradicional que combina salsa de jitomate con aceitunas y chile güero.

MasterChef México: ¿Cuál es la cocción perfecta del salmón?

El salmón se ha consolidado como uno de los pescados más apreciados en la gastronomía internacional gracias a su sabor, versatilidad y beneficios nutricionales. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes entre consumidores y cocineros es cuál es la cocción ideal para disfrutarlo en su punto exacto.

La cocción ideal del salmón depende un poco del gusto personal, pero en general se considera que está perfectamente cocido cuando queda jugoso y se desmenuza fácilmente con un tenedor, sin estar seco.

Chefs profesionales coinciden en que el secreto radica en retirar el pescado del fuego antes de que se cocine por completo, ya que el calor residual continúa el proceso durante algunos minutos más. De esta manera, se conserva la humedad natural y se potencian sus características organolépticas.

El salmón puede prepararse de diversas formas, ya sea a la plancha, al horno o a la parrilla.|Canva

Entre las señales que indican una cocción adecuada destacan el cambio de color de translúcido a opaco, la facilidad con la que las láminas del pescado se separan y una textura firme pero suave al tacto.

Señales visuales:



La carne cambia de translúcida a opaca desde el exterior hacia el centro. Al presionar suavemente, el pescado cede un poco pero no está blando. Las láminas del pescado comienzan a separarse fácilmente.

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