La fiebre por los Paw Patrol no se detiene. Si tu pequeño es fanático de Chase, Marshall, Skye y el resto del equipo, es muy probable que para su próximo cumpleaños, fiesta temática o el famoso "día del sombrero loco" en la escuela, te pida un accesorio de sus personajes favoritos.

Crear un diseño divertido y llamativo no requiere que compres un disfraz costoso. Con materiales básica que seguro ya tienes en casa, como cartón, fomi y un poco de pegamento, puedes armar un accesorio espectacular que se convertirá en el centro de atención.

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3 mejores ideas para hacer un sombrero de Paw Patrol

El sombrero de Chase con orejas tridimensionales

Una gorra vieja de color azul marino, fomi de color café, negro y amarillo y silicón caliente. Para hacerlo debes dibujar en el fomi café la silueta de las dos orejas puntiagudas de Chase y recorta una versión ligeramente más pequeña en fomi negro para hacer el centro de la oreja.

Pega ambas piezas y añade una pequeña pestaña en la base para fijarlas con silicón a los costados de la gorra. Para terminar, recorta el icónico escudo de la ´pata de la patrulla en fomi amarillo y colócalo exactamente en el centro de la gorra, justo arriba de la visera.

3 ideas para hacer un sombrero de paw patrol|IA

El casco de bombero de Marshall

Necesitas un plato hondo de cartón o plástico desechable, pintura acrílica color rojo brillante, fomi blanco con manchas negras y una cartulina roja.

Pinta la parte exterior del plato hondo por completo de color rojo. Mientras se seca, recorta en la cartulina una tira ancha que sirva como la visera o ala del casco de bombero y pégala alrededor del borde del plato. Diseña dos orejas largas y caídas en el fomi blanco con manchas de dálmara y fíjalas a los lados de la estructura.

El casco de bombero de Marshall

Un sombrero loco de Bahía Aventura

Construye un sombrero cilíndrico clásico de copa alta con una cartulina azul. En la parte superior modela con fomi la Torre de Control de Paw Patrol. Alrededor del sombrero, pega figuras recortadas de los personajes de la serie animada.

