Así puedes armar un rincón de lectura en tu ventana

Un espacio para leer, tomar un café o para meditar, siempre viene bien con el objetivo de desconectar de la rutina. Para ello no hace falta tener un espacio amplio, sino que puedes aprovechar tu ventana con vista al exterior.

Para lograr un increíble espacio solo necesitas luz natural, una vista agradable y algunos elementos bien elegidos. Verás como fácilmente construirás tu lugar preferido en tu hogar.

¿Cómo armar un rincón de lectura?

Para lograr un rincón de lectura tienes que contar con lo siguiente:

Un asiento cómodo es la clave

Este es el paso principal para tener un buen rincón. Las opciones de asiento van a depender del espacio con el que cuentes. En el caso que puedas utiliza un sillón individual. Para ambientes más pequeños, un banco a medida, una butaca liviana o incluso un puff pueden funcionar perfectamente.

Lo importante en este caso es tener comodidad. A esto puedes agregar un almohadón extra, una manta suave para el invierno y textiles agradables al tacto ayudan a crear una atmósfera más acogedora.

|Foto de Max Vakhtbovycn en Pexels.

Suma una superficie de apoyo

Otro punto a tener en cuenta es un lugar donde puedas apoyar tus objetos como un libro o una taza de café. Utiliza mesas auxiliares pequeñas ya que son una excelente solución porque ocupan pocos centímetros y aportan practicidad. En espacios reducidos también pueden utilizarse repisas flotantes o extensiones del mismo banco si fue diseñado a medida.

Cómo transformarlo en una mini oficina

Si puedes trabajar desde casa puedes transformar tu ventana en el mejor escritorio. La luz natural reduce la necesidad de iluminación artificial durante gran parte del día y genera un entorno más agradable para las tareas laborales.

Para ello te recomendamos colocar una mesa liviana, una silla ergonómica y soluciones de guardado simples para mantener el orden.

El rincón perfecto para leer

Por último, necesitas de una lámpara de pie o de mesa para los momentos en que cae la luz natural. Una pequeña biblioteca cercana o algunas repisas también ayudan a reforzar el carácter del espacio.

De esta manera podrás tener un rincón hermoso para poder disfrutar de un momento de lectura o simplemente para descansar de tus obligaciones.