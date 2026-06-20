Babylights o Lowlights: esta es la opción recomendable para iluminar tu pelo

A la hora de buscar un cambio de look es importante tener en cuenta los objetivos que buscamos como así también que es lo que nos conviene para lograrlo y lucir de la mejor manera. Para iluminar el pelo se utilizan las técnicas de babylights o las lowlights, pero te vamos a contar cuál te conviene.

Por un lado, tenemos a las babylights que son conocidas por ser sutil y con una colocación delicada, las mismas imitan a los mechones cuando están alumbrados por el sol, creando un efecto suave y natural. Por otro lado, están las lowlights que introducen tonos más oscuros al pelo, proporcionando contraste y riqueza.

¿Cuál es la mejor técnica para iluminar tu pelo?

Primero tenemos que mencionar que las babylights son mechas ultrafinas que imitan el aspecto natural de las hebras iluminadas por el sol que se observa comúnmente en el pelo de los niños. Para lograrlo se deben aplicar mechas extremadamente delgadas en todo el pelo, aportando una luminosidad suave y natural. Las mujeres morenas se ven muy beneficiadas con este estilo.

Estas mechas son iluminadoras.|Pinterest

Se recomienda usar esta técnica para quienes buscan una iluminación suave y natural. Las babylights son perfectas para agregar brillo y dimensión sin cambiar drásticamente el color base.

En cuanto a las lowlights son mechas que son un tono más oscuro que el color base del pelo. Las mismas se aplican de manera estratégica para poder agregar profundidad y crear un efecto de sombreado. En el caso de las morenas con esta técnica se resalta la textura del pelo y da una apariencia más dimensional, un acabado más natural.

Esta técnica crea un contraste.|Pinterest

Estas se recomiendan usar cuando buscas contraste y profundidad en tu cabello. Es una buena opción para resaltar la textura y añadir drama de una manera sutil.