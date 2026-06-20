¿Cómo votar en MasterChef 24/7 HOY 20 de junio? Así puedes apoyar a tu participante favorito para la eliminación

Una nueva etapa está a punto de comenzar en MasterChef 24/7, pues luego de 5 semanas de competencia, el nivel se volverá más exigente que nunca y solo los mejores podrán seguir adelante. Sin embargo, esto no será posible para 1 de los 10 cocineros que tienen delantal negro y que están en la "cuerda floja" para el domingo de eliminación.

La buena noticia es que todavía tienen una última oportunidad de salvarse con sus platillos en la gala, pero también está la posibilidad de ganar las votaciones del público para subir directamente al balcón. Así que si no quieres que tu participante favorito quede fuera de la cocina más famosa de México, HOY sábado 20 de junio puedes apoyarlo a través del sitio web y app de Azteca UNO, donde tendrás 10 puntos GRATIS para repartirlos entre tus consentidos.

Los resultados se darán durante la transmisión en vivo de la gala, cuando Claudia Lizaldi, nuestra conductora estelar, anuncie quién tuvo más respaldo de la audiencia. La única regla es que NO se puede votar por Luis, ya que Diego aprovechó su poder del Pin para bloquearle este beneficio.

Ellos son TODOS los cocineros de MasterChef 24/7 en riesgo de eliminación para el domingo 21 de junio

Julio

Daniela

Pablo

Antrax

Lancer

Michelle

Carmen

Claudia

Luis

Por otra parte, hay 7 participantes que ya están SALVADOS en la semana 5 de MasterChef 24/7. La primera en subir al balcón fue Flor, que ganó el reto por equipos; como beneficio, eligió a Camila y a Emmanuel para acompañarla. La siguiente en salvarse fue Ixdit, quien arrasó en las votaciones del público y, finalmente, en el viernes de salvación los ganadores fueron Jazmín, Diego y Ramahá.

¿Quiénes son los eliminados de MasterChef 24/7? Los cocineros que quedaron fuera hasta la semana 5

Javier Lara "La Chuleta Metalera"

Nahieli Jácome, Nash

Arturo Santillán

Lourdes Cruz, "Lula"

Ricardo Cendejas

Y con la gala del domingo 21 de junio, un sexto participante se unirá a los eliminados de MasterChef 24/7 al no poder comprobar que tienen el nivel que se necesita para seguir en la cocina más famosa de México. Por otra parte, todavía falta conocer qué pasará con María, quien lleva días ausente por una serie de complicaciones médicas.