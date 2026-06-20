5 mejores peinados resistentes a la humedad para una boda

En la temporada de lluvia y altas temperaturas, elegir un buen peinado puede resultar difícil sobre todo si tienes una boda. Hay algunas alternativas que son ideales para esta época y te harán sentir segura en el evento.

A continuación, te dejaremos las mejores opciones de peinados para lucir en una boda o cualquier evento sin miedo a la lluvia ni la humedad. Toma nota y elige el que mejor vaya contigo.

¿Cuáles son los mejores peinados para la humedad?

Si bien lo mejor sería que no llueva en una boda, pues no manejamos el tiempo por lo que es importante estar preparadas para ello. Es por esto que te traemos las mejores alternativas.

Trenza lateral pulida

Estas trenzas nos recuerdan a una diosa griega por lo que lucirás hermosa. Es una buena opción porque puedes llevarla pulida, para que no se suelte ni un pelo sobre todo si eres tendente al frizz. Si quieres darle un toque romántico o decorarla, puedes escoger una diadema para acompañarla o llevar unos bonitos pendientes.

Semi recogido

Otra opción es esta que se recomienda para el cabello liso y que no sufran de frizz. También se recomienda si lo tienes rizado y quieres llevarlo natural pero no sueles tener frizz cuando se te moja.

Debes amarrar la parte superior del pelo para mantener el volumen y evitar que las ondas se deformen fácilmente. Puedes usar un bonito pasador y quedará estupendo.

Recogido trenzado

Si quieres ir más segura con un recogido pues esta es una gran opción. Ten en cuenta que los recogidos con trenzas te aseguran comodidad y sofisticación al mismo tiempo y soportan mejor la humedad y el viento.

Moño bajo pulido

Este peinado es un gran aliado si llueve. El moño bajo es de lo más versátil y como bien sabes, eleva cualquier look. Además de eso, favorece a todo tipo de rostros y queda bien con muchos vestidos y outfits.

Coleta baja con clean look

Por último, tenemos una coleta baja sencilla, pero elegante. No vas a tener problemas a la hora de soportar la lluvia, ya que suele usarse gomina o ceras para que quede tirante y aguante. Es una buena manera de controlar el frizz y si añades unas ondas suaves en las puntas o un lazo puedes tener una versión más de fiesta.

