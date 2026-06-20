VIDEO: Evelyn Guijarro excampeona de Exatlón México ya tiene pareja y este video lo confirmó todo

Una de las estrellas de Exatlón México se dejó ver en un video, mismo que ya circula en redes sociales, a lado de su pareja, el cuál deja en claro que la atleta se encuentra más enamorada que nunca; así es, hablamos de la excampeona del reality; Evelyn Guijarro, ya que fue la deportista Viviana Michel quien compartió un emotivo video en su cuenta de instagram en el que se ve a ambas pasar momentos románticos y demostrar su amor. “Desde que te tengo”, tema del artista Carín León, es la canción que suena de fondo mientras se les ve a ambas disfrutar de diversos momentos en paisajes naturales y gozando de una cena especial.

¿Quién es Viviana Michel, pareja de Evelyn Guijarro?

Viviana Michel, también conocida como “La Cazadora” es una reconocida deportista, futbolista profesional, misma que formó parte de la temporada décima de Exatlón Estados Unidos. Es orgullosamente mexicana, originaria de Guadalajara Jalisco, estado en donde comenzó su trayectoria profesional dentro del fútbol ya que se integró a Las Chivas de Guadalajara, posteriormente fue escalando hasta ser parte de la Selección Mexicana Femenil Sub-20, en donde representó a México en diversos torneos. Actualmente cuenta con 376 mil seguidores en su cuenta de instagram, red social en la que comparte todo sobre su vida atlética, proyectos profesionales y estilo de vida, lo que la ha hecho cercana con sus fans.

En video que compartió el pasado viernes 19 de junio en donde se muestra compartiendo momentos románticos con Evelyn Guijarro ya acumula más de 49 mil me gusta y muchos comentarios por parte de sus seguidores en donde las felicitan por el inicio de su relación. Por su parte, Guijarro respondió al video con un comentario diciendo “Eres un ángel que llegó a mi vida para hacerla más bonita, me encanta compartir contigo mis días y así quiero que sea para siempre mi lady”. Por otro lado, algunas de las celebridades que compartieron mensajes de amor y celebración ante la relación fueron Hirochi Vargas, Macky González, Dana Castro, Javier Marquez, Esme Zamoral, Kelly Rios, entre otras.

¿Quién es Evelyn Guijarro?

Evelyn Guijarro, también llamada "Sniper" es una reconocida atleta mexicana, misma que se ha especializado en lanzamiento de jabalina aunque también ha practicado deportes como natación, gimnasia, handball y fútbol. Es reconocida por haberse coronado como la gran ganadora de Exatlón México en la edición de 2025 en la octava temporada, esto luego de haberse enfrentado a retos en diversos circuitos, los cuales pudo superar gracias a todo su esfuerzo y disciplina.

