¿Por qué el color azul NO debería estar en los platillos de MasterChef 24/7? ¡Usarlo podría costar puntos!

Los cocineros de MasterChef 24/7 deben enseñarse a presentar sus platillos correctamente si quieren avanzar en la competencia y esto, claro, incluye una combinación armónica de los colores que se vean en sus emplatados... ¿pero sabías que el azul podría restarles puntos con los Jueces? ¡Entérate del motivo!

¿Por qué no se recomienda el azul en la comida según la psicología del color?

Como te comentamos acá, aprender y dominar las técnicas de las armonías del color en la gastronomía es crucial para un Chef ya que esto influye directamente en el apetito, la percepción del sabor y la experiencia emocional del comensal.

Debido a esto, el color azul casi no se utiliza en la gastronomía porque este tono está relacionado ancestralmente al veneno o a la descomposición; sin embargo, si te apetece usar un tono parecido puedes recurrir al morado porque evoca exclusividad.

Algunos alimentos dulces como los higos, las blueberries y las flores comestibles pueden usarse sobre todo en la repostería para dar un toque especial y exótico; sin embargo, el azul puro casi no se usa en platos salados porque apaga el apetito.

Como ves, el color sí puede llegar a influir en la experiencia del comensal y, por ello, los cocineros deben tener cuidado a la hora de presentarle sus platos a los exigentes Jueces... ¡existe la posibilidad de que un tono azul en una creación salada signifique un error que derive en puntos menos para el competidor!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.