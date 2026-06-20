Este es el significado de guardar recuerdos de tus hijos por mucho tiempo, según la psicología

La mayoría de los padres tienen guardados los recuerdos de sus hijos, ya sean dibujos, cartas o cualquier valor invaluable que remonta a una etapa de su vida. El tiempo pasa y los recuerdos siguen intactos, pero con un significado distintos que revive emociones. La psicología ha estudiado este comportamiento y nos da una respuesta.

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De acuerdo con la ciencia los padres desarrollan un fuerte apego por ciertos objetos por la conocida como «memoria autobiográfica», es decir por el conjunto de recuerdos que forman la historia personal de cada individuo.

¿Cuál es el significado de guardar recuerdos?

La psicología dice que por medio de un estudio se determinó que una persona considera como objeto valioso a los que se vinculan con vivencias personales, vínculos afectivos y momentos importantes de la vida.

Estos recuerdos son un hilo conductor de la propia biografía, ayuda a recordar quiénes somos, de dónde venimos y qué experiencias han marcado nuestro recorrido vital. Si estos se conservan durante mucho tiempo porque fueron regalados por los hijos, se está resguardando una parte significativa de su historia personal.

Las personas cuando experimentan la nostalgia tienen una sensación de calidez, cariño y pertenencia, e incluso experimenta una especie de viaje mental en el tiempo, todo lo cual puede llevar a la gente a buscar la nostalgia.

Papá e hijo|Crédito: Pexels

Cabe destacar que los objetos del pasado satisfacen una necesidad cognitiva ya que fomentan la creencia de que las cosas irán mejor porque ya han ido bien antes. a nostalgia es una forma de afrontar problemas como el aislamiento social, la desconexión o la soledad.

Lo que dice la psicología básicamente es que conservar recuerdos de los hijos se entiende como una expresión natural del apego, la memoria y el afecto. Los objetos permiten volver a conectar con experiencias significativas, pero puede causar malestar si hay una acumulación excesiva que impide desprenderse de cualquier elemento o afecta a la vida cotidiana.