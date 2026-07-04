Así puedes eliminar el mal olor de la ropa con el truco de la tiza

La temporada de lluvias trae problemas para las prendas ya que se acumula un exceso de humedad en los armarios. Si la ventilación disminuye y el ambiente se encuentra húmedo durante un prolongado tiempo, la ropa comienza a tener olor a encierro.

En el mercado nos podemos encontrar con una gran cantidad de productos para este problema, pero también puedes llevar a cabo soluciones sencillas. La más común consiste en utilizar la tiza escolar ya que tiene la capacidad de absorber la humedad.

¿Cómo utilizar el truco de la tiza?

Primero tenemos que mencionar que la tiza tiene como principal compuesto el carbonato de calcio que es un material poroso con capacidad de captar la humedad del ambiente. Si colocas varias barras dentro del armario, cajones o cajas donde tienes ropa guardada, vas a ver como la humedad se disminuye entonces se reduce la aparición de malos olores. Lo que debes hacer es lo siguiente:

Vas a colocar entre cinco y diez tizas dentro de una bolsa de tela o una media limpia.

La ropa vieja se puede reciclar fácilmente.|(ESPECIAL/GROK AI/CANVA)

Luego procura distribuirlas en distintos rincones del armario o los cajones.

Deberás cambiarlas cuando se note que han absorbido humedad o comiencen a deshacerse.

Manten el armario limpio y ventila siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Cabe destacar que este método no reemplaza la limpieza profunda y tampoco elimina la humedad excesiva que se provoca por filtraciones. Sin embargo, si puede servir como apoyo para conservar la ropa.

Además, puedes seguir otros consejos que ayuda a prevenir la aparición de olores desagradables durante la temporada de lluvias. Estos son: