“Era como si estuviera sola": Aylin Mujica da la primer entrevista a una semana de la muerte de su hijo Mauro

Aylin Mujica se encuentra en un momento muy difícil de su vida, en especial al anunciar la lamentable muerte de su hijo Mauro. Durante un par de días, la actriz no había emitido ningún tipo de comentario sobre los hechos, generando la preocupación por parte de los usuarios.

Ventaneando | Programa completo 23 de julio de 2026

Después de una larga espera, ya ha dado a conocer su opinión sobre el tema, dando su primera entrevista. Para que no te pierdas de la información, te detallaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué le pasó a Aylin Mujica?

Tras la muerte de su hijo Mauro, Aylin Mujica se mantuvo en silencio en sus redes sociales. Pero recientemente, la actriz decidió hablar al respecto, rompiendo el silencio sobre los hechos al dar su primera entrevista a un medio internacional de espectáculos.

En un inicio declaró que aceptó la entrevista debido a la gran amistad que tiene con la entrevistadora Verónica Bastos, y que ya era un buen momento de aclarar los hechos.

Detallo que, al recibir la lamentable noticia, estaba sentada en el aeropuerto de Panamá, hasta que sus amigas daban gritos en el teléfono, situación que ella en un inicio no entendía. Pero al conocer la noticia, por un instante su mundo se detuvo y se sintió como si estuviera sola.

Incluso se cuestionó si había sido buena madre y si se lo merecía, detallando que gran parte de su vida se concentró en sus hijos y en su carrera.

¿Qué le pasó a Mauro, hijo de Aylín Mujica?

Recordemos que la muerte de su hijo Mauro ocurrió el 16 de julio del 2026, un hombre de 32 años que se dedicaba al mundo de la música. Dentro de la información que se tiene, se menciona que falleció debido a infartos fulminantes derivados de una neumonía que había tenido previamente.

El deceso ocurrió en un viaje a Barbados, traslado al que su madre le rogó que no hiciera y que mejor le diera prioridad a su salud. Ante la primera entrevista realizada por Aylin Mujica, nos da un pequeño vistazo de lo que vivió la actriz ante los sucesos.