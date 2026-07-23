¿Qué tribu se lleva la primer parte de La Reliquia en Llamas de Survivor México?

En Survivor México 2026, la Reliquia en Llamas es el elemento central que da nombre a la temporada y funciona como un recurso estratégico dentro de la competencia. A diferencia de las anteriores, se incorporó una reliquia que está dividida en varias piezas, las cuales los Sobrevivientes pueden obtener durante ciertos desafíos o dinámicas especiales. ¿Qué tribu se llevará la primera parte?

¿Qué tribu se lleva la primer parte de La Reliquia en Llamas?

Todo apunta a que será una batalla muy cerrada, pero una de las dos tribus podría dar el primer golpe y quedarse con la primera parte de La Reliquia en Llamas. Para descubrirlo te invitamos a ver la transmisión del capítulo de hoy jueves 23 de julio por Azteca UNO.

¿Qué es la Reliquia En Llamas de Survivor México 2026?

En las redes sociales de Survivor México, se dio a conocer hace unos días que la Reliquia en Llamas es un elemento especial que requerirá de fortaleza y mucho trabajo en equipo para que todos sus beneficios salgan a la luz en los momentos más duros de la competencia: "En una isla donde sólo los más fuertes sobreviven, nace una RELIQUIA forjada en fuego. Quien la posea podrá reescribir su DESTINO", se lee en el posteo.

Este poderoso elemento está dividido en piezas que deberán ser conseguidas y unidas por los sobrevivientes para obtener beneficios inesperados. "Los sobrevivientes deberán conseguir las piezas de una misteriosa reliquia, las cuales deberán reunirse para obtener un PODEROSO BENEFICIO capaz de alterar el destino de los participantes".

¿Quién fue la primer eliminada de Survivor México La Reliquia en LLamas?

Tras la competencia entre Halcones y Jaguares del miércoles 22 de julio, en el que ambas tribus buscaban el codiciado Tótem de Inmunidad Grupal y el respectivo concejo tribal, Survivor México La Reliquia en LLamas ya tuvo a su primera eliminada y se trató de Azalia Ojeda, quien tuvo que apagar la llama de su antorcha y abandonar la batalla.

Dónde y cuándo ver Survivor México La Reliquia en Llamas

Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 pm y los domingos a las 6:00 pm por medio de la señal de Azteca UNO. Los domingos la cita es a las 20:00 horas, justo antes de las galas de eliminación de MasterChef 24/7. Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa, también se pueden seguir las redes sociales y las transmisiones del reality show en Disney+.