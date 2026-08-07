Así puedes fabricar un bebedero para colibríes con una botella de plástico

Una de las aves más lindas y misteriosas son los colibríes que cuentan con colorido plumaje. Ellos tienen un papel fundamental a la hora de la polinización de las plantas y muchas personas quieren llevarlos, aunque sea un instante a su jardín para conectar con la naturaleza.

Si lo que quieres es llevar los colibríes a tu jardín o terrazas puedes construir un bebedero casero que contenga los ingredientes adecuados para darles alimento seguro y observar su presencia de cerca.

¿Cómo fabricar un bebedero para colibríes?

Tenemos que mencionar que los bebederos son una fuente adicional de alimento para los colibríes sobre todo en las zonas urbanas donde no abundan las flores naturales. Si preparas néctar artificial correctamente puedes ayudar a complementar su dieta y les brinda energía para su vuelo rápido.

Por otro lado, debes tener en cuenta que estos bebederos contribuyen a la conservación en áreas donde su hábitat se ha reducido. Esto ayudará a promover la polinización de plantas cercanas, contribuye a la biodiversidad y al equilibrio ecológico.

Si quieres fabricar un bebedero para los colibríes necesitas lo siguiente:



Botella de plástico (500 ml o 1 litro, limpia)

Plato pequeño de plástico rojo (puede ser tapa de frasco)

Cuerda o alambre para colgar

Silicón o pegamento resistente al agua

Tijeras o cúter

Taladro o clavo caliente para hacer orificios

Cucharita o gotero

Agua limpia

Azúcar blanca

Así lucirá tu bebedero.|Pinterest

Procedimiento para fabricar el bebedero

El primer paso es lavar la botella y retirar las etiquetas. Luego haz un orificio pequeño en la tapa que sea suficiente para que gotee una gota por vez cuando la voltees.

Luego vas a colocar el plato/tapa roja y hacerle uno o dos orificios pequeños cerca del borde de aproximadamente 3 mm de diámetro para simulas las flores. Pega el plato a la parte inferior de la tapa de la botella con silicón o pegamento resistente al agua.

Para montar el bebedero vas a tener que llenar la botella con una mezcla de agua y azúcar. Luego cierra la botella con la tapa ya unida al plato rojo. Cuélgala de un árbol o soporte usando cuerda o alambre, asegurándote de que quede estable y no se caiga.

Tienes que preparar el néctar casero por lo que la receta es la siguiente:



Mezcla 1 parte de azúcar blanca con 4 partes de agua (ejemplo: 1 taza de azúcar en 4 tazas de agua). Hierve la mezcla por 2 minutos, deja enfriar y vacía en el bebedero. No uses miel, colorantes ni azúcar mascabado porque pueden dañar a los colibríes.

Al momento de ubicar el bebedero procura que esté en un lugar visible, con sombra parcial y cerca de plantas con flores. No debe darle el sol directo para que el néctar no se fermente.