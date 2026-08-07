Kpop Demon Hunters: 4 stickers ideales para decorar tu estuche este regreso a clases 2026; lucirás como toda una guerrera Huntrix

Es oficial, el regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, eso se traduce muchas veces en renovar útiles escolares, si bien hacerlo es una gran idea también puedes conservar los que tienes y darle un toque distinto, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 stickers de Kpop Demon Hunters ideales para que decores el estuche que ya tienes; lucirá muy original.

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Kpop Demon Hunters: Stickers para decorar estuches escolares este regreso a clases 2026

Estos stickers son ideales para todas las personalidades y para cualquier gusto. Por otro lado, puedes imprimirlos del tamaño que desees, dependiendo de cómo quieres que luzcan.

Kpop Demon Hunters: Stickers versión anime

Si eres fan del anime sin duda alguna esta plantilla es ideal para ti ya que los stickers de los personajes son en dicha versión, lucen adorables y muy tiernos. Encontrarás a las 3 guerreras huntrix así como a los Saja Boys; así es, el grupo icónico que interpreta la canción "Soda Pop" además de que también está el famoso gato azul (Derpy Tiger).

Kpop Demon Hunters: Stickers de los Saja Boys

Como su nombre lo dice, estos stickers contienen las figuras de los Saja Boys, pero en una versión animada. Aquí los personajes lucen su peculiar aspecto morado así como sus icónicos sombreros negros. Pueden incluso personalizar las estampillas colocando algo de pedrería o incluso diamantina para que brillen.

Kpop Demon Hunters: Stickers en diferentes versiones de todos los personajes

Esta plantilla contiene muchísimos stickers de todos los personajes y los mejor de todo es que en distintas versiones; animadas y las originales. Por otro lado, no solo encontrarás a los personajes sino elementos muy particulares como estrellas, lunas, botes de ramen y palabras que digan "Kpop Demon Hunters". Puedes imprimir todos y hacer una especie de "collage" en tu estuchera; lucirá increíble.

Stickers de kpop demon hunters para pegar en estuchera|Crédito: Pinterest

Kpop Demon HUnters: Stickers en forma de circulo

Estos stickers, como su nombre lo dice, son en forma de círculo, esta forma hará que haya más estructura en cada estampilla lo que hará que resalten aún más en tu estuchera. Cada uno tiene a un personaje distinto por lo que seguro encontrarás el que más te guste; ya sea una guerrera huntrix o un Saja Boy.