El ERROR de Claudia de MasterChef 24/7 en el reto de la pizza que casi le cuesta un delantal negro

A punto de que empiece la recta final de MasterChef 24/7, hasta el más mínimo error le puede costar su lugar a los cocineros y las exigencias en las pruebas son cada vez más altas. Y una de las que ya se dio cuenta sobre la importancia de mantenerse concentrada en todo momento, es Claudia, quien por poco se volvía portadora del delantal negro por la dinámica de la pizza en la que pasó por alto un detalle que decepcionó a los chefs.

Esto porque presentó una preparación con salsa de tomate, carne, tocino y pimientos, pero no manejó todos los ingredientes con el cuidado debido y esta omisión afectó el sabor de su masa. De acuerdo con la evaluación que la Chef Zahie Téllez le dio, el error que arruinó casi todo el platillo fue no haber salteado los pimientos antes de ponerlos y llevarlos "en crudo" al horno, pues se trata de un vegetal con mucha humedad y por eso el resultado final fue "aguado".

TODOS los cocineros con delantal negro para la semana 12 de MasterChef 24/7

Hasta el momento, ya hay tres cocineros de MasterChef 24/7 que están en riesgo de ser eliminados en la semana 12 por los malos resultados que tuvieron en el jueves de delantales negros del 6 de agosto. Cabe recordar que en esta jornada en la cocina más famosa de México, hubo 3 invitados de honor: Alessandro Mazzella, Fabio y Alberto Collarte, que se encargaron de dar clases y luego evaluar los resultados.

Los que tienen mandil negro hasta el momento, son:



Carmen . En la primera etapa del reto, la Chef Zahie Téllez encontró un pelo en el platillo, lo que la posicionó entre los peores de la noche

. En la primera etapa del reto, Luis . Los sabores de su receta no estaban correctamente equilibrados y los chefs coincidieron en que el resultado no era agradable.

. Los sabores de su receta no estaban correctamente equilibrados y los chefs coincidieron en que el resultado no era agradable. Antrax. No utilizó los ingredientes correctos para explotar el sabor de su pizza artesanal, a la que incluso le puso el nombre de su padre.

Por otra parte, los que ya tienen una semana más asegurada gracias al reto por equipos, son: Ramahá, capitán del grupo ganador y Daniela, que se salvó otra vez en MasterChef 24/7 porque la eligió el yucateco.