Alfred Adler, psicoterapeuta austríaco: “Sigue a tu corazón pero lleva contigo a tu cerebro”

La psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, según la Asociación Americana de Psicología. La entidad pone el foco en la importancia de todas las investigaciones realizadas a lo largo de la historia por diferentes expertos que han logrado establecer las bases de la disciplina que conocemos en la actualidad.

En la actualidad, los psicólogos y psicólogas se encargan de atender a quienes precisan de ayuda para cuidar de su salud mental. Los estudios de años anteriores son los que sirven para implementar las consultas terapéuticas necesarias para abordar los problemas.

¿Quién fue Alfred Adler?

Muchos expertos son los que han aportado a la psicología y en esta oportunidad destacamos a Alfred Adler, un médico y psicoanalista austríaco que se inclinaba por apreciar cómo las preocupaciones sociales y la dinámica familiar moldeaban al individuo, según explica un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos).

Alfred Adler nunca aceptó la importancia del papel de la represión y la libido en el funcionamiento psíquico. Como alternativa, desarrolló ideas como el hermafroditismo psíquico, la predisposición a la neurosis como consecuencia de sentimientos de inferioridad existentes desde el primer contacto del niño con la sexualidad, y la lucha entre lo femenino y lo masculino, de acuerdo a la Federación Brasileña de Psicoanálisis.

Alfred Adler y una frase

El trabajo de Alfred Adler es ampliamente estudiado en la actualidad y muchas de sus frases se difunden en plataformas digitales dedicadas a la psicología. “Sigue a tu corazón pero lleva contigo a tu cerebro” es una de sus frases más destacadas y con la que invita a encontrar un equilibrio armónico entre la pasión y la razón al momento de tomar decisiones.

Con esta frase, el psicoterapeuta austríaco nos revela que la enseñanza radica en no permitir que las emociones cieguen el juicio ni que la lógica paralice la emoción, logrando así un actuar apasionado pero inteligente. En la actualidad, esta premisa de Alfred Adler puede aplicarse al tomar decisiones vitales persiguiendo la vocación y la pasión personal, pero respaldándolas con planificación estratégica, análisis de riesgos y uso responsable del tiempo y los recursos.