Si te gustan los colibríes, esta es la planta que los atrae a tu jardín

Sin dudas, una de las aves más lindas son los colibríes que brindan una belleza y dinamismo particular a los jardines, pero también están envueltos en una mística muy atrapante. Es por esto que muchas personas lo quieren en su hogar.

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Los amantes de la jardinería buscan que estas aves estén presentes en su jardín y la lavanda es la planta que los atrae fácilmente. Además, esta especie facilita el cultivo y su capacidad para crecer en diversas condiciones climáticas la transforman en una alternativa accesible.

¿Por qué la lavanda atrae a los colibríes?

La lavanda produce flores ricas en néctar, el principal alimento de los colibríes, lo que la vuelve especialmente atractiva para estas aves. Además, su forma y color juegan un papel clave en esta relación natural.

Estas aves tienen una fuerte atracción por las flores tubulares o aquellas que tienen crecimiento vertical. Esto ocurre porque la estructura les permite acercarse con mayor facilidad y alimentarse sin dificultad.

En el caso de la lavanda, sus flores cumplen con estas características y ofrecen una fuente constante de néctar. Esto genera un entorno ideal para que los colibríes visiten el jardín de manera frecuente.

colibri

Por otra parte tenemos que mencionar que es una planta resistente que no requiere grandes cuidados ni el uso de productos químicos, lo que favorece un ecosistema más natural.

Otras plantas que te ayudarán a atraer colibríes son:

El muicle

El aretillo

El mirto

Estas especies de lavanda también producen flores abundantes y con néctar, lo que las convierte en alternativas complementarias para quienes buscan potenciar la presencia de estas aves.

Debes tener en cuenta que la presencia de colibríes es sinónimo de que hay un espacio equilibrado y con una alta disponibilidad de recursos naturales. Por eso, incorporar este tipo de plantas puede favorecer la biodiversidad y transformar el jardín en un pequeño refugio natural.