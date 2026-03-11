¿Cómo hacer tu propio composta para plantas? Paso a paso para hacerla con los residuos de comida
Estos son los pasos para hacer tu propia composta para las plantas, recuerda que, este proceso tarda en estar lista entre 2 y 4 meses
En esta ocasión te diremos cómo hacer tu compost en casa, esta práctica también se conoce como compostaje doméstico, la cual se puede realizar por cualquier persona, este proceso se puede hacer en espacios grandes o en algunos muy reducidos; es por ello que aquí puede te revelaremos cómo hacerlo paso a paso.
El compost es una de las formas más efectivas para poder aprovechar los residuos orgánicos y así convertir la basura en un recurso muy útil; esto hará que puedas hacer tu fertilizante para jardines, macetas o huertos.
Cabe señalar que, el compost es un abono orgánico natural que se obtiene por la descomposición de residuos vegetales y restos de cocina mediante un proceso biológico controlados; pero, a diferencia de los fertilizantes químicos, el compost nutre con materia orgánica y microorganismos beneficiosos, sin contaminar o alterar el ecosistema.
Te puede interesar: 4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en diferentes manualidades sin usar máquina de coser
Pasos para hacer tu composta
El primer paso es juntar las cáscaras de frutas, verduras, restos de café y té, malezas frescas, estiércol de animales herbívoros y restos de poda joven; también se recomienda juntar las hojas secas, ramas de aserrín, papel sin tinta o cartón, cáscara de huevo molida y viruta o paja.
Una compostera comercial, un balde grande con una tapa, un cajón, de madera o hacer una fosa en el suelo del jardín, por lo que es importante que tenga ventilación y un buen drenaje.
En el recipiente deberás intercalar las capas de materiales verdes y marrones para poder equilibrar el compost; puedes colocar de hojas secas, otra capa de cáscara de fruta o restos de comida y una ligera capa de tierra o compost viejo para poder activar los microorganismos.
La composta debe estar en un sitio húmedo como una esponja exprimida, si este está seco debes colocar un poco de agua, de lo contrario si esta muy mojado, coloca hojas secas o papel; ya que la humedad es un elemento importante para que los microorganismos trabajen de manera correcta.
Recuerda remover, para ello tienes que usar un palo o una pala para mezclar el contenido por lo menos una vez por semana, esto evitará los malos olores, además se distribuirá el oxígeno y además acelera la descomposición; sin oxígeno el compost se pudre.
Por otro lado, la composta puede tardar entre 2 y 4 meses, esto dependerá el clima, el tamaño de los residuos, el tipo de materiales y frecuencia a la hora de ser volteada. Para saber si este proceso ya está en su punto debes tomar en cuenta estos factores como:
Debe tener un color oscuro y una textura terrosa, el olor debe ser a tierra húmeda no a podrida; no debe contener restos reconocibles de comida y estar a una temperatura ambiente, cuando ya esté maduro, deberás tamizar la composta con una malla para que no queden rastros grandes y así ocuparlos de manera directa.